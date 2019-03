Perché i mercati stanno puntando tutto sui bond e scaricano le azioni? : Da inizio anno i fondi azionari hanno registrato riscatti netti per 66,8 miliardi a fronte di 77,8 miliardi di dollari di sottoscrizioni per gli obbligazionari. Tutte le ragioni della maxi rotazione di portafoglio...

Perché i mercati s'interrogano sulle mosse della Fed : Milano. Fino ad alcuni mesi fa la data del 20 marzo era segnata sul calendario degli investitori come quella in cui la Federal Reserve, sotto la guida di Jerome Powell, avrebbe potuto decidere il primo rialzo dei tassi d'interesse nel 2019 (il livello attuale è del 2,5 per cento contro zero per cent

Perché i mercati attendono le decisioni della Bce : In ogni caso, il quadro delineato dall'Ocse è quello di un peggioramento complessivo dell'economia mondiale e soprattutto della zona euro , dopo che anche la Commissione europea, i primi di febbraio, ...

Bce - i quattro grafici che svelano Perché i mercati chiedono la T-Ltro : Oggi si riunisce il consiglio direttivo della Bce. Molti analisti si aspettano delle novità sul lancio di una prossima (probabilmente a giugno) asta T-Ltro da parte dell’istituto di Francoforte. I dettagli potrebbero fare la differenza. Ecco i quattro indicatori che indicano che l’attesa degli operatori è forte...

Perché i mercati continuano il loro rally? : Anche se ciò era in linea con le aspettative del mercato, tale percentuale dimostra che le misure di allentamento non hanno ancora dato una svolta all'economia cinese.

Perché i mercati continuano il loro rally? : Come riportato alla fine del mese scorso, l'Italia è in recessione tecnica dopo la contrazione dello 0,2% dell'economia nel quarto trimestre del 2018 e dello 0,1% nel terzo. La Germania è riuscita a ...

Borse - Perché sui mercati è tornato l’Orso : Il rallentamento dell’economia globale non è una novità. Gli investitori sono preoccupati perché coincide con una fase in cui le banche centrali stanno portando avanti politiche di normalizzazione e di ritiro della liquidità immessa negli ultimi anni. Intanto le Borse globali archiviano la prima settimana in calo dopo sei rialzi consecutivi...

Perché l’economia italiana ha bisogno di più mercati globali - non meno : Negli ultimi giorni il presidente del Consiglio Conte e il vice premier Di Maio hanno sottolineato la correlazione fra la recessione e il calo della domanda internazionale e un’eccessiva dipendenza dell'economia italiana dall'export. In realtà, se guardiamo i numeri, la globalizzazione della nostra economia è un processo virtuoso, anzi ne servirebbe di più...

Perché l'economia italiana ha bisogno di più mercati globali - non meno : l'economia internazionale, per come si è conformata dai primi anni Novanta, funziona con le global value chains. Le catene globali del valore sono entità invisibili - e insieme concretissime - su cui ...

Perché l'inflazione Usa è la variabile in grado di far deragliare i mercati : Al netto di questo fattore e nella prospettiva di un recupero delle quotazioni dei greggio l'economia americana è soggetta a una ripresa dell'inflazione. La disoccupazione è ai minimi da 40 anni e ...