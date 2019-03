Organico scuola 2019 20 | scheda di approfondimento per i docenti

Organico scuola 2019/2020 : posti suddivisi per regione - la tabella : Con la circolare 422, il Miur ha comunicato i numeri degli organici scuola 2019/2020. Ci saranno più posti per il tempo pieno, licei e professionali, per l’esattezza 3.569. Di questi, 2mila saranno per il tempo pieno nella primaria, 400 per i licei musicali e 1169 per l’istruzione professionale. Numeri e tabella per regione organici scuola 2019/20 L’Organico scuola 2019/20 complessivo per i posti comuni si compone di 620.836 posti ...