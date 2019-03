Missile contro ospedale Save the Children in Yemen: sette morti, quattro sono bambini (Di mercoledì 27 marzo 2019) La denuncia dell'organizzazione umanitaria che da anni chiede lo stop alla vendita di armi ai paesi impegnati nel conflitto in Yemen perché spesso usati indiscriminatamente condor la popolazione civile. L'attacco poco dopo l'aperta del piccolo centro medico mentre il personale stava ancora arrivando.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 27 marzo 2019) La denuncia dell'organizzazione umanitaria che da anni chiede lo stop alla vendita di armi ai paesi impegnati nel conflitto inperché spesso usati indiscriminatamente condor la popolazione civile. L'attacco poco dopo l'aperta del piccolo centro medico mentre il personale stava ancora arrivando.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

repubblica : Yemen, missile contro l'ospedale sostenuto da Save the Children: sette morti, quattro sono bambini - dany17370134 : RT @francofontana43: Un crimine di guerra si perpetua. Con l’Italia tra in principali fornitori di armi del Paese carnefice: l’Arabia Saud… - kkvignarca : RT @repubblica: Yemen, missile contro l'ospedale sostenuto da Save the Children: sette morti, quattro sono bambini [news aggiornata alle 00… -