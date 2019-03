Juve | la clamorosa ammissione | “Kean? E’ come Mbappè”

Juventus-Atletico - Ronaldo aveva previsto tutto : Evra svela una clamorosa conversazione whatsapp [FOTO] : L’ex difensore della Juve ha pubblicato sui social una conversazione whatsapp avuta con Ronaldo cinque giorni prima del match con l’Atletico, il contenuto è sorprendente Cristiano Ronaldo aveva previsto tutto, sapeva che la Juventus avrebbe ribaltato il 2-0 subito nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. A svelarlo è Patrice Evra che, a distanza di due giorni dal 3-0 firmato ...

Le notizie del giorno – Furia Allegri - la clamorosa indiscrezione sull’allenatore della Juve : Le notizie del giorno – E’ una situazione sempre più delicata in casa Juventus, nonostante il successo contro il Napoli che ha praticamente ipotecato la vittoria dello scudetto la stagione potrebbe risultare deludente, molto dipenderà dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Allegri chiamata ad una vera e propria impresa per ribaltare il 2-0 dell’Atletico Madrid, servirà sicuramente una squadra diversa ...

Juventus - clamorosa indiscrezione sul futuro di Allegri - : Massimiliano Allegri avrebbe deciso di lasciare la Juventus a fine stagione. A riportare le indiscrezioni sull'addio a giugno del tecnico toscano, da cinque anni sulla panchina bianconera, il ...

Atletico-Juventus - Gimenez segna il gol del vantaggio : l’esultanza di Simeone è clamorosa [VIDEO] : L’allenatore dell’Atletico esulta al gol del vantaggio con un gesto clamoroso, portandosi le mani all’altezza dei genitali Gesto non proprio carino di Diego Simeone al momento del gol del vantaggio dell’Atletico Madrid, siglato da Gimenez al 78° minuto del secondo tempo. Juventus colpita e allenatore argentino che impazzisce di gioia, portandosi le mani all’altezza dei genitali e voltandosi verso la tribuna. ...

Napoli-Juventus - clamorosa protesta dei tifosi azzurri contro i bianconeri : NAPOLI JUVENTUS, sarà protesta azzurra? – Ricordate la suggestiva coreografia di qualche anno fa, all’ingresso delle squadre in campo, del Vesuvio in eruzione prima di un Napoli-Juventus di campionato? O le curve ribollenti di tifo e passione in occasione di ogni match casalingo contro i bianconeri? Ebbene, tutto questo potrebbe (usiamo d’obbligo in condizionale) non […] L'articolo Napoli-Juventus, clamorosa protesta dei tifosi ...

Atletico Madrid-Juventus - formazioni : clamorosa novità in attacco : Atletico MADRID JUVENTUS formazioni- Mancano solo due giorni alla grande sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. Allegri, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà ancora al 4-3-3. Nessun dubbio tra i pali, confermato Szczesny. In difesa potrebbe trovar spazio De Sciglio nel ruolo di terzino destro, mentre Bonucci e Chiellini formeranno la […] More

Ian Rush : 'Ramsey persona genuina - giusta per la Juve - CR7 clamorosamente in forma' : La Juventus a gennaio si è assicurata Aaron Ramsey a parametro zero. Il gallese che sbarcherà a Torino solo in estate è stato oggetto, tra gli altri argomenti, di discussione nell'intervista di Ian Rush rilasciata al Corriere di Torino. L'intervistato, che ha militato nelle fila bianconere, pensa che Ramsey, suo connazionale, sia un giocatore esplosivo in campo, ma fuori è molto riservato e genuino e la Vecchia Signora che da sempre valuta il ...

Marcelo-Juventus - ora arriva la clamorosa conferma! : MARCELO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’Equipe, il Real Madrid avrebbe deciso di dire addio a Marcelo a fine stagione. Un addio quasi certo che starebbe trovando riscontri e conferme giorno dopo giorno. Un matrimonio destinato alla fine in vista della prossima estate. La Juventus osserva interessata, e come riportato dal quotidiano francese, Paratici sarebbe in […] More