Euro 2020 : Italia travolge il Liechtenstein - 6 a 0 per azzurri : Italia a valanga contro il Liechtenstein nelle qualificazioni per Euro 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto per 6 a 0 un avversario piuttosto modesto ma non per questo affrontato con poco impegno. In gol sono andati Stefano Sensi al 17', Marco Verratti al 32'. Fabio Quagliarella con una doppietta al 35' e 45', Moise Kean al 69' e Leonardo Pavoletti al 76'.

Italia-Liechtenstein 6-0 : apre Sensi - chiude Pavoletti (e Quagliarella segna due rigori) : Tutto agevole a Parma per gli azzurri di Mancini: dilagano già nel primo tempo, complici 2 rigori e il rosso a Kauffman. In rete anche Verratti e Kean

Italia-Liechtenstein - Qualificazioni Europei 2020. Mancini : “Risultato scontato - bisognava fare gol”. Quagliarella : “Serata stupenda - non ho 36 anni” : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020, gli azzurri hanno dominato un modesto avversario allo Stadio Tardini di Parma e hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva nel cammino verso la prossima rassegna continentale. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Rai. ROBERTO Mancini: “Abbiamo preso bene la partita fin da ...

Italia-Liechtenstein - Mancini soddisfatto : “missione-gol riuscita! Balotelli? Non è un problema” : Roberto Mancini ha parlato a caldo dopo la vittoria contro il Liechtenstein per 6-0, gara ricca di reti come da pronostico “Missione compiuta. Il risultato era quasi scontato ma l’importante era fare dei gol, e restare concentrati per cercare di giocare e di fare dei gol e delle azioni come se fosse una gara con un avversario forte“. Così il ct azzurro Roberto Mancini a Rai sport al termine della gara vinta 6-0 con il ...

