Il Reddito è legge

Decretone - via libera del Senato con 150 sì : Reddito e quota 100 sono legge : Il Senato ha approvato il Decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 con 150 sì, 107 no e 7 astenuti. Il provvedimento, in terza lettura, termina così il suo iter parlamentare e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge. Al voto definitivo dell’Aula di Palazzo Madama ha assistito anche il premier Giuseppe Conte. Il decreto legge ‘Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni’ ...

Reddito di cittadinanza-quota 100 - il Senato approva il decretone : ora è legge : Il Senato ha approvato il decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100: ora il provvedimento è ufficialmente legge, dopo le modifiche apportate nelle scorse settimane sia a Palazzo Madama che alla Camera dei deputati. Il provvedimento contiene le regole delle due misure fortemente volute da M5s e Lega e finanziate con la legge di Bilancio.Continua a leggere

C’è l’ok del Senato - il Decretone è legge : via libera definitivo a quota cento e Reddito di cittadinanza : Via libera definitivo dall’Aula del Senato al Decretone che contiene quota cento e reddito di cittadinanza. Il provvedimento, che ha incassato 150 sì, 107 no e 7 astenuti, dopo la terza lettura di palazzo Madama, è legge. ...

Esclusi Reddito di cittadinanza : chi esce dai requisiti nel decreto legge : Esclusi Reddito di cittadinanza: chi esce dai requisiti nel decreto legge Reddito di cittadinanza, chi è fuori Chi potrà accedere alla attesissima misura del Reddito di cittadinanza? La risposta non è ancora ufficiale. Tuttavia è possibile avanzare alcune ipotesi sulla base del contenuto della bozza di decreto che dovrebbe essere approvato a giorni. Si tratta del “decreto-legge contenente disposizioni relative all’introduzione del Reddito di ...

Reddito di cittadinanza - Legge 104 e disabili : bonus di 1100 euro : Reddito di cittadinanza, Legge 104 e disabili: bonus di 1100 euro bonus con Reddito di cittadinanza per disabili Sono momenti concitati per l’attesissima introduzione del Reddito di cittadinanza. Allo studio del governo alcuni cambiamenti in merito alla modulazione della misura rispetto ad alcune criticità esposte dalle associazioni dei disabili. In generale, si pensa di incrementare l’importo dell’assegno per famiglie numerose e per i ...

Legge 104 e Reddito di cittadinanza : requisiti - importo e a chi spetta : Legge 104 e Reddito di cittadinanza: requisiti, importo e a chi spetta Reddito di cittadinanza con Legge 104 A differenza degli invalidi civili i titolari di Legge 104 non hanno diritto a prestazioni economiche. Bensì a ad agevolazioni per lo più lavorative e di inserimento sociale e professionale. Spiccano poi tra i benefici anche delle agevolazioni fiscali e legate alla pensione, in particolare alla pensione anticipata e alla misura Ape ...

Reddito di maternità - proposta di legge : 1000 euro al mese per otto anni per le madri : Dopo l'introduzione del tanto discusso Reddito di cittadinanza, c'è la proposta di legge di iniziativa popolare per mettere in piedi anche il cosiddetto Reddito di maternità. Si tratta di 1.000 euro al mese esentasse per tutte le donne che scelgono di fare le madri a tempo pieno. La proposta di iniziativa popolare è stata avanzata da Mirko De Carli, il coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia che ha messo in evidenza a Cagliari, ...

