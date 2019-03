Il calcolo del reddito di cittadinanza | da 780 a 1 330 euro secondo le tabelle del governo

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Suldiormai tutto appare chiaro almeno per quanto concerne i requisiti di accesso. Con il decreto che lo contiene ormai in procinto di superare l’ultimo step del Senato (altro voto di fiducia dopo quello della Camera e testo bloccato) e di essere pubblicato in Gazzetta, sulla misura i dubbi riguardano gli importi che si andranno a percepire. A molti in effetti non è chiaro quanto finirà nelle loro tasche una volta entrati nel progetto. A fugare i dubbi sul sito delsono state rese pubbliche ledegli importi erogabili con la nuova misura.esaustive differenziate per componenti il nucleo familiare e con diversi esempi che fanno capire meglio le cifre reali del sussidio.Gli importi deldiIn tema didifin dalla stesura del provvedimento si parla sempre di 780al mese. Questo importo è quello ...

5a_5b : Pensa di essere @MontalciniTw e sedere in Parlamento come senatore. Quali battaglie sociali porteresti avanti? Mi o… - ANIT_1984 : E' on-line il numero 66 della rivista #neoEubios, trimestrale tecnico distribuito a tutti i Soci #ANIT. In questo n… - DirittoBancario : Pubblicati i TEGM per il calcolo delle soglie di usura del secondo trimestre 2019 -