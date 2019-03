Adam e Rami | Salvini | “Su cittadinanza mi sono convinto da solo Ius soli? Problema di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) “Ius? La legge attuale funziona, il dibattito non esiste”. Nel giorno in cui ha ricevuto al Viminale, gli altri bambini della scuola media Valiati di Crema coinvolti nel dirottamento dello scuolabus a San Donato Milanese, Matteoè tornato a rivendicare come la legge sullanon verrà modificata. “Diritti negati per tutti gli altri che nascono e crescono in Italia? Non è vero, non c’è alcun diritto negato. Al compimento del 18esimo anno si potrà decidere. Questiproblemi di adulti, politici e di qualche giornalista”, ha tagliato corto il vicepremier e ministro dell’Interno. E sulla sua giravolta sullache sarà concessa ai due ragazzini, si è difeso: “Se mi haDi Maio? Mida, non dico sì a capocchia” L'articolo: “Sumi ...

MarioManca : L'abbraccio di Adam e Rami ai due carabinieri mi pare uno dei messaggi più belli di un'Italia tagliata in due dalla… - HuffPostItalia : 'Da grandi vogliamo fare i carabinieri': Rami e Adam emozionano tutti in tv - borghi_claudio : @Stefano_Casti E te credo, gioca in Nazionale. Quindi siamo tutti d'accordo che Kean e Barella sono due Italiani. C… -