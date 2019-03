Abusi sulla Legge 104 | chi può controllare

Le falle nei controlli sulla vita di Sy Guida in stato di ebbrezza e Abusi : La domanda che tutti si stanno ponendo è come sia stato possibile che Ousseynou Sy, nonostante la sospensione della patente per Guida in stato di ebbrezza 12 anni fa e una denuncia per per abusi sessuali ai danni di un minore, fosse alla Guida di bus pieno di bambini Segui su affaritaliani.it

Abusi sessuali sulla bimba di 22 mesi picchiata a Genzano. Terribile accusa per Zeoli : Il giovane di Vinchiaturo, in carcere a Velletri per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia, è assistito dall'avvocato Silvio Tolesino che raccomanda cautela. Indagine ancora in corso, atti ...

Meta - Abusi sulla turista britannica 'Ma fu lei a farci delle avance' : Non sarebbe stata drogata né stuprata. Anzi, sarebbe stata proprio lei, la presunta vittima, a fare avances e a consumare rapporti sessuali consensuali con quattro di loro nella notte tra il 6 e il 7 ...

Palermo - Abusi sessuali sulla figlia lesbica : Violentata, picchiata, rinchiusa in casa e costretta a subire ogni sorta di maltrattamenti dai suoi genitori a causa della propria omosessualità. È quanto accaduto ad una ragazza originaria della provincia di Palermo che oggi, a qualche anno dalla fine di quell'incubo durato almeno quattro anni, ha deciso di raccontare la propria storia e denunciare la sua famiglia.L'incubo per la giovane Francesca, la cui storia è stata raccontata dal ...

Omicidio Rozzano - il killer 'Ho avuto un blackout'/ Abusi sulla nipotina da 2 anni : Il killer autore dell'Omicidio di Rozzano durante l'interrogatorio "Ho avuto un blackout". Gli Abusi sulla nipote andavano avanti dal 2016

Uccide suocero per vendicare Abusi sulla figlia a Rozzano - parenti applaudono fuori dalla caserma : Escono dalla caserma di Rozzano tra gli applausi dei pochi presenti, una decina di parenti che li aspettano all'esterno. Hanno 35 e 27 anni, piumino marrone uno, nero l'altro, jeans col risvoltino, volto inespressivo. Si sono costituti nel pomeriggio accompagnati dal proprio avvocato e poche ore dopo sono usciti in stato di fermo per omicidio aggravato. Hanno ammesso di essere loro i killer di Antonio Crisanti, il 63enne ucciso con quattro colpi ...

Abusi sulla figlia - cacciato dall'esercito : Roma Abusa per 5 anni della figlia quindicenne. Militare arrestato per violenza continuata e aggravata su minore. L'uomo, sottufficiale dell'Esercito, l'avrebbe violentata senza che l'ex moglie, madre ...

Roma - militare accusato di Abusi sulla figlia minorenne : esercito lo sospende : Un militare dell'esercito è accusato dalla procura di Velletri, che nei suoi confronti ha emesso una misura cautelare, di aver commesso abusi sessuali sulla figlia minorenne . In una nota, l'esercito '...