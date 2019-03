it.euronews

(Di martedì 26 marzo 2019) ANSA, - ROMA, 26 MAR - Ilha le idee chiare sulla campagna di rafforzamento per la prossima stagione. Secondo il quotidiano Sport sono tre gli

solopallone : Un tris di rinforzi per il Barcellona - CORNERNEWS24 : #Calcio - Un tris di rinforzi per il Barcellona Jovic, De Ligt e Alberto Moreno pronti a vestire il blaugrana - ansacalciosport : Un tris di rinforzi per il Barcellona. Jovic, De Ligt e Alberto Moreno pronti a vestire il blaugrana | #ANSA -