Targa, casco e assicurazione: la legge che riscrive le regole per andare in bici (Di martedì 26 marzo 2019) Il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Bertoldi ha presentato un disegno di legge per regolamentare l'uso delle biciclette: i ciclisti dovrebbero indossare obbligatoriamente il casco e le bici avere una Targa.Continua a leggere



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 26 marzo 2019) Il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Bertoldi ha presentato un disegno diper regolamentare l'uso delleclette: i ciclisti dovrebbero indossare obbligatoriamente ile leavere una.Continua areProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

sole24ore : In bici con casco, targa e assicurazione. Vietata la circolazione contromano - juanne78 : RT @sole24ore: In bici con casco, targa e assicurazione. Vietata la circolazione contromano - hronir : «Targa, casco e assicurazione: così FDI vuole riscrivere le regole per la circolazione delle bici» Non è solo ques… -