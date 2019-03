Sara Affi Fella | l' accusa di Deianira | ' Come mai dici tutte queste bugie?'

Uomini e Donne : Sara Affi Fella si pente - apre il vecchio profilo Ig ma i followers calano : Dopo tanti mesi di silenzio, Sara Affi Fella ha deciso di riaprire il profilo Instagram, che aveva "congelato" dopo lo scandalo che l'ha travolta lo scorso autunno, pubblicando alcuni video nei quali si scusa nuovamente per come si è comportata quando era a Uomini e Donne. La ragazza si è riappropriata della sua vita virtuale. Nonostante sia passato tanto tempo dalla diffusione delle bugie che l'ex tronista ha raccontato, le persone che la ...

Sara Affi Fella riapre il suo vecchio profilo Instagram e parla del nuovo fidanzato : Sara Affi Fella torna ad essere pienamente attiva sul fronte social. L'ex tronista di Uomini e donne, protagonista dello scandalo che qualche mese fa ha suscitato un vespaio di polemiche nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, aveva disattivato il suo account Instagram ufficiale dopo che i followers avevano cominciato ad abbandonarla, delusi dal fatto di aver scoperto che in realtà l'ex tronista fosse interessata soltanto alla ...

Sara Affi Fella conferma di essere innamorata - ma ‘per ora lo tengo per me’ : Sara Affi Fella conferma indirettamente il legame con Francesco Fedato. La ex tronista di Uomini e donne, lasciatasi alle spalle lo scandalo che l’ha travolta e dopo aver fatto ritorno sui social, risponde alle domande dei follower su Instagram. Tra queste una recita: “Perché non posti una foto con il tuo nuovo amore?” e la ragazza replica: “Perché sono gelosa! No scherzo. Credo che arriverà il momento ma non ora… è ...

Uomini e donne : Nicola Panico nuovo amore dopo Sara Affi Fella - l’indizio : nuovo amore per Nicola Panico? A giudicare dagli indizi social potremmo dire di sì. Il calciatore, dopo il grande scandalo che lo ha visto protagonista insieme alla sua ex Sara Affi Fella, che da tronista di Uomini e donne è diventata famosa per la farsa messa in piedi nei confronti del programma e del pubblico, potrebbe aver trovato un’altra ragazza da amare. Inutile fare congetture sulla sua identità, almeno per ora. L’unica ...

Nicola Panico - nuova fidanzata dopo Sara Affi Fella? Spunta la foto : Nicola Panico ritrova l’amore dopo Sara Affi Fella? La foto in compagnia di una ragazza misteriosa insospettisce il web Nicola Panico potrebbe aver ritrovato l’amore tra le braccia di un’altra ragazza dopo Sara Affi Fella. Usare un verbo al condizionale è d’obbligo in questo caso perché il diretto interessato, almeno fino ad ora, non ha […] L'articolo Nicola Panico, nuova fidanzata dopo Sara Affi Fella? Spunta la ...