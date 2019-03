Razzismo | a Treviso calciatore 14enne insultato dagli avversari coetanei | “Nero di m… ti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Partita di calcio under 15 trae Miranese. Un ragazzo, originario del Burkina Faso e da tempo in Italia, sta per raggiungere la porta quando viene affrontato da due. “Nero di m… ti sotterriamo vivo”, gli dicono. Poi un altro insulto: “Vattene, non rompere i c…”. L’episodio è avvenuto due giorni fa a Silea, nel Trevigiano, ma emerge solo ora dopo che Andrea Campolattano, responsabile del settore giovanile del– la squadra del giovane– ha scritto al presidente del comitato veneto della Federcalcio, Giuseppe Ruzza, per segnalare quanto è successo. Infatti, mentre tutti hanno sentito quei commenti razzisti, il direttore di gara ha sostenuto di non essersi accorto di nulla. E senza il referto arbitrale, i due responsabili non possono essere puniti.L’Ansa riferisce che il ...

