Pubblica amministrazione | diminuiscono i dipendenti pubblici | sono 3 | 2 milioni

Smart working nella Pubblica amministrazione : studio ENEA sul lavoro a distanza : Con il lancio di un questionario online, entra nella fase operativa l’indagine ENEA su telelavoro e Smart working nella pubblica amministrazione. L’obiettivo è di conoscere l’impatto di queste due nuove forme di organizzazione del lavoro su qualità della vita e sostenibilità urbana. “L’indagine si compone di un questionario online rivolto ai dipendenti pubblici che negli ultimi quattro anni hanno optato per il lavoro a distanza e di una breve ...

Concorsi pubblici 2019 : bandi Pubblica amministrazione in uscita : Concorsi pubblici 2019: bandi pubblica amministrazione in uscita Concorsi 2019: pubblici ed enti C’è grande attesa per la Legge di Bilancio 2019, che al suo interno presenterà diverse novità legate ai nuovi bandi di concorso di prossima pubblicazione relativi ai Concorsi pubblici 2019. I bandi di concorso in uscita saranno utili per entrare a lavorare nella pubblica amministrazione. Diversi sono i comparti che assumeranno personale il ...

Pochi data center ma più efficienti e protetti - la ricetta per risparmiare miliardi nella Pubblica Amministrazione : Separare i servizi essenziali da quelli non essenziali e veicolarli su infrastrutture diverse, creare una nuova entità amministrativa, chiamata “Polo strategico nazionale”, che dovrebbe occuparsi di 3-7 data center nazionali strategici, al posto degli 11mila data center (centri di elaborazione dati) attuali. Sono queste le proposte del Team per la Trasformazione Digitale, composto dal Commissario Straordinario per l’Agenda Digitale Luca Attias, ...

Record della piattaforma PagoPa I cittadini fanno i conti online con la Pubblica amministrazione : View Larger Image Record della piattaforma PagoPa I cittadini fanno i conti online con la Pubblica amministrazione «PASSANDO da circa 900mila transazioni l'anno del 2016 a oltre 14 milioni di ...

Pubblica amministrazione - Consulta su redditi online : incostituzionale obbligo pubblicazione di tutti i dirigenti : È incostituzionale l’obbligo generalizzato di Pubblicare online i dati su reddito e patrimonio dei dirigenti pubblici: vale solo per gli “apicali”. Lo ha deciso la Consulta, con la sentenza numero 20 depositata oggi (relatore Zanon), che fa cadere l’obbligo di Pubblicare o line i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali. Con la sentenza la Corte ...

Intelligenza artificiale e blockchain volano di innovazione per la Pubblica amministrazione : ... sia per quanto riguarda il mondo delle imprese private, sia per la Pubblica amministrazione «blockchain e Intelligenza artificiale sono tecnologie a valenza sistemica sostiene Enrico Cereda, ...

La ministra Bongiorno alle prese con la riforma della Pubblica Amministrazione : La ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, in questi mesi di Governo è più volte intervenuta sui problemi della Pubblica Amministrazione e sono state attuate una prima serie di norme, mentre altre sono in cantiere o all'esame del Parlamento. Le direttrici su cui si sta muovendo riguardano da una parte la manutenzione e la corretta applicazione delle riforme precedentemente approvate, ma anche il rilancio delle politiche ...

Bongiorno : nessun navigator da concorsi Pubblica amministrazione : I navigator, che dovranno occuparsi di formare e trovare le offerte di lavoro ai destinatari del reddito di cittadinanza, non possono essere presi dalle liste dei vincitori di concorso della Pubblica amministrazione. Lo ha spiagato durante un question time alla Camera la ministra per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. "Con specifico riguardo ad attività di Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, che si occuperà ...