Osservatore Romano | lo staff femminile se ne va

Vaticano - le dimissioni delle donne dell’Osservatore Romano ci devono far drizzare le orecchie : In Vaticano non sembrano rendersi conto del cambio di stagione, che si sta profilando. Non sembrano avvertirlo gli uomini di Curia fedeli al buon andamento della “macchina”, non sembrano avvertirlo i conservatori intenti solamente a delegittimare il pontefice, non sembrano avvertirlo in buona parte nemmeno quanti sono sinceramente a favore del processo di riforma. La novità è che nell’opinione pubblica si sta diffondendo un clima di disincanto ...

Si dimettono le donne dell'«Osservatore Romano». La loro inchiesta svelò come vengono sfruttate le suore : Lascia la direttrice. Lasciano le collaboratrici. Lascia tutta la redazione. Del mensile Donna Chiesa Mondo rimane soltanto il nome, e tutte le copie pubblicate in sette anni di attività, da quando ad ...

Cosa sta succedendo all'Osservatore Romano : Lucetta Scaraffia lascia l'Osservatore Romano e la direzione dell'inserto del quotidiano della Santa Sede 'Donne Chiesa Mondo', e con lei anche altre 10 redattrici. Un'altra tegola per Papa Francesco, proprio nel giorno in cui, durante la sua visita in Campidoglio, richiama la città a un senso di "rinascita morale". "Gettiamo la spugna perché ci sentiamo circondate da un clima di sfiducia e di delegittimazione progressiva, da uno sguardo in cui ...

Volano i coltelli all’Osservatore Romano : Roma. Che il riassetto dei media vaticani fosse una faccenda complicata lo si era intuito da tempo e la scossa tellurica di oggi ha reso palese la solita trama di resistenze e tensioni, antipatie e gelosie. Lucetta Scaraffia, che fino alla direzione di Giovanni Maria Vian terminata in modo brusco lo

Divorzio all'ombra dell'Osservatore Romano : Scaraffia se ne va e attacca Monda : Piccolo o grande che sia, si è aperto un nuovo “caso” in Vaticano. Provocato dalle repentine quanto inattese dimissioni di Lucetta Scaraffia, docente universitaria alla Sapienza, scrittrice e giornalista per diverse testate, dalla direzione di Donne Chiesa Mondo, il mensile dell'Osservatore Romano “dedicato alle donne di tutto il mondo, con particolare attenzione al loro rapporto con la Chiesa”. Rivista nata nel maggio 2012 sotto l'egida di ...

Staff "rosa" lascia Osservatore Romano : 18.30 Staff "rosa" lascia Osservatore Romano Lucetta Scaraffia lascia la direzione del mensile dell'Osservatore Romano "Donna Chiesa Mondo", denunciando un clima di sopraffazione soprattutto dopo la denuncia dello scandalo degli abusi sessuali sulle suore. "Me ne vado insieme a tutta la redazione dell'inserto femminile -ha ...

Staff "rosa" lascia Osservatore Romano : 18.30 Lucetta Scaraffia lascia la direzione del mensile dell'Osservatore Romano "Donna Chiesa Mondo", denunciando un clima di sopraffazione soprattutto dopo la denuncia dello scandalo degli abusi sessuali sulle suore. "Me ne vado insieme a tutta la redazione dell'inserto femminile -ha dichiarato-sul quotidiano ci hanno delegittimato,la nostra linea editoriale dà fastidio", ha scritto al Papa. Respinge le accuse il neo direttore Andrea Monda: ...