Morte Imane Fadil, manca poco all’autopsia: “Prima la famiglia vedrà la salma” (Di martedì 26 marzo 2019) Cresce l'attesa per l'autopsia sul corpo di Imane Fadil, la modella 34enne, testimone chiave nel processo Ruby Ter, morta in circostanze misteriose il primo marzo scorso. L'analisi autoptica potrebbe cominciare già oggi, dopo che il fratello e il legale della famiglia della donna avranno visto la sua salma per il riconoscimento: "Vogliamo solo sapere la verità".



