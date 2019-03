Juventus | Mandzukic rinnoverà il contratto fino al 2021

Juventus - Mario Mandzukic rinnova il proprio contratto : i dettagli : Juventus, Mario Mandzukic resterà a lungo in bianconero: l’accordo tra le parti sembra essere arrivato, manca solo l’ufficialità Mario Mandzukic ha rinnovato il proprio sodalizio con la Juventus. Il fido scudiero di Max Allegri ha deciso di dire sì ai bianconeri, allungando il proprio contratto sino al 2021, data l’iniziale scadenza nel 2020. Dunque una stagione in più in bianconero per Mandzukic, il quale vuole legare il ...

Calciomercato Juventus - tutto fatto per il rinnovo di Mandzukic fino al 2021 : Era nell'aria, ma adesso è praticamente cosa fatta: Mario Mandzukic e la Juventus insieme fino al 2021. Sono stati infatti risolti gli ultimi dettagli sul rinnovo dell'attaccante croato con i ...

Genoa-Juventus - le pagelle bianconere : Mandzukic non vede palla - Caceres regge : PERIN - voto: 5,5 Non si fa emozionare dagli applausi di Marassi, visto che nel primo tempo si supera sui tiri ravvicinati di Sanabria e Romero, ma di fronte all'amico Sturaro si scioglie con una ...

Juventus : il probabile undici anti-Genoa - Mandzukic favorito su Kean : Ieri pomeriggio la Juventus ha fatto il suo arrivo a Genova e si è subito trasferita in hotel per proseguire la preparazione in vista della gara contro il Genoa, tra poco i bianconeri lasceranno l'albergo per spostarsi allo stadio dove alle 12:30 affronteranno la squadra ligure. Per la partita di oggi, Massimiliano Allegri non potrà contare su Cristiano Ronaldo che non è stato convocato per farlo riposare dopo le fatiche di Champions League. ...

Juventus-Atletico Madrid : il tridente potrebbe essere Bernardeschi-Mandzukic-Ronaldo : Le ore 21:00 di stasera 12 marzo sono l'ora x per il "popolo" bianconero, che cercherà di guidare la Juventus verso un'impresa che sarebbe memorabile: rimontare due reti a una squadra forte ed esperta come l'Atletico Madrid e approdare ai quarti di finale della massima competizione europea per club: la Champions League. Riusciranno i bianconeri di Max Allegri a recuperare i due gol subiti all'andata allo stadio Wanda Metropolitano? Di certo ...

Juventus - sempre più Mandzukic : accordo per il rinnovo del contratto : rinnovo Mandzukic – La Juventus si prepara per un doppio importante impegno, il primo in campionato contro l’Udinese, il secondo il fondamentale ritorno della gara degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Nel frattempo la dirigenza pensa anche alle prossime stagioni e nelle ultime ore ha trovato l’accordo con Mario Mandzukic per il rinnovo del contratto che inizialmente era in scadenza ...

Juventus - Mario Mandzukic ad un passo dal rinnovo : i dettagli : Mario Mandzukic si appresta a prolungare il proprio contratto con la Juventus sino al 2021: i dettagli dell’accordo Mario Mandzukic potrebbe proseguire la sua esperienza in bianconero a lungo. Il centravanti della Juventus infatti, secondo Tuttosport, sarebbe ad un passo dal rinnovo con il club torinese. Le ultime indiscrezioni parlano di un prolungamento sino al 2021 del precedente accordo che scadrebbe ne 2020, vale a dire altre ...

Juventus - la rimonta di Champions passa da Mandzukic : allo Stadium ha punito tutte le big : La montagna da scalare è alta, e per ribaltare il 2-0 del Wanda alla Juve servirà una partita perfetta. Di quelle fatte di cinismo e sacrificio: una partita alla Mario Mandzukic. L'identikit per ...

Lukaku-Juventus - l’attaccante dello United sarà l’erede di Mandzukic? : Lukaku-Juventus – Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United, potrebbe lasciare la Premier League al termine di questa stagione, vorrebbe cambiare aria. Nelle ultime ore, secondo quanto filtra dall’Inghilterra, l’attaccante del Manchester United Romelu Lukaku si sarebbe proposto alla Juventus. Il belga, infatti, vorrebbe giocare in coppia con Cristiano Ronaldo, suo idolo. La Juventus continua i sondaggi di calciomercato in vista della ...

Napoli-Juventus probabili formazioni - Dybala al fianco di CR7 e Mandzukic : Napoli-Juventus probabili formazioni – Domani sera, da Napoli-Juventus, super-posticipo della 26a giornata, uscirà un verdetto importante per la lotta al titolo: qualora i bianconeri uscissero indenni dal San Paolo i preparativi per l’ottavo tricolore consecutivo potrebbero iniziare, in caso di sconfitta. Invece, prima ancora che pensare all’eventuale rimonta degli azzurri, la preoccupazione crescerebbe in vista […] More

Juventus.com – Mandzukic e Matuidi premiati a Torino : ecco perchè : Juventus.com – Giornata speciale per due pilastri della Juve di Allegri. ?Blaise Matuidi e Mario Mandzukic hanno ricevuto un importante riconoscimento quest’oggi a Torino. premiati per i risultati sportivi di rilievo internazionale raggiunti nel corso del 2018. Leggi anche: Infortunio Douglas Costa, ecco quando tornerà in campo l’esterno brasiliano Juventus.com – premiati Mandzukic e Matuidi […] More

Morata-Mandzukic nella supersfida tra Atletico Madrid e Juventus : Uno più giovane, più tecnico, più veloce, più elegante. L'altro più tosto, più esperto, più spietato, più potente. Atletico Madrid-Juventus è anche la sfida nella sfida tra Alvaro Morata e Mario Mandzukic. Gemelli diversi, due ex molto attesi, che nella stagione 2016/17 hanno anche condiviso insieme lo spogliatoio bianconero, formando spesso la celebre coppia "M2" tanto cara a Massimiliano Allegri. Lo spagnolo a fine gennaio è approdato alla ...

Juventus - Mandzukic incubo dei terzini. Nel mirino Juanfran e Filipe : TORINO - Mario Mandzukic è il prototipo del calciatore guerriero e non teme certo di confrontarsi con i difensori della sua stazza e della sua grinta, anzi: la battaglia lo esalta. Anche i predatori ...