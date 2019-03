Ivano in bici col cuore nuovo | I trionfi? Per il mio donatore

ilgiornale

(Di martedì 26 marzo 2019)Saletti, 49 anni, bresciano, sale duri pendii, macina chilometri, sfida freddo e pioggia. Pedala, pedala sulla suada corsa, la "specialissima", anche di notte. E vince. Sfidando lo scetticismo generale e il buon senso. Ma come si riesce a sostenere sforzi quasi sovrumani quando il tuote l'hanno rottamato e ora ne hai un altro nel petto che ti ha salvato da morte certa? Non si dovrebbe preservarlo senza fare troppo sforzi?sorride. "Allanon rinuncio, è la mia passione. Ma a ogni percorso faticoso io parlo con lui, con quel ragazzo di 16 anni che mi ha ridato la vita e la voglia di lottare. Io me lo sento dentro e a ogni gara gli chiedo di trasmettermi la forza per arrivare in fondo".Dunque, coniugare un sport faticoso come il ciclismo e un trapianto di, si può.ne è la prova vivente. In questi giorni si sta allenando per le prossime sfide: il ...