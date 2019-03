Incendio boschi di Monreale | arrestati un forestale e il figlio con l’accusa di incendio

Vasto Incendio boschivo a Lillianes : in corso la fase di bonifica di un incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio in località Pera-Piana, nel comune di Lillianes. Intervengono il Nucleo Antincendio boschivo del Corpo Forestale e i ...

Incendio boschivo a Paesana - sempre in località Pra del Tetto : nuovo intervento di Aib e Vigili del fuoco - FOTO - : Aib e Vigili del fuoco sono stati allertati, nella tarda serata di ieri, giovedì, per un Incendio boschivo a Paesana, in località Pra del Tetto. Le segnalazioni sono giunte poco prima delle 22, ed è ...

Valle d’Aosta : decretato lo stato di grave pericolosità d’Incendio boschivo su tutto il territorio regionale : L’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Valle d’Aosta comunica che oggi, lunedì 18 marzo 2019, il Presidente della Regione, sulla base dell’andamento meteo-climatico dell’ultimo periodo, ha decretato lo stato di grave pericolosità d’incendio boschivo su tutto il territorio regionale non innevato. Per tale motivo è stato decretato lo stato di grave pericolosità nelle zone boscate e in quelle limitrofe ai boschi fino ...

Modica - nuovi volontari antIncendio boschivo qualificati : A Modica aumentano i volontari antincendio boschivo qualificati. Giovedì la consegna degli attestati da parte del sindaco Ignazio Abbate

Incendio in Piemonte - in fiamme da giorni i boschi tra Givoletto e Val della Torre : E' emergenza Incendio nel Torinese . Da lunedì pomeriggio le fiamme si sono sviluppate nei boschi tra Val della Torre e Givoletto . In via precauzionale i vigili del fuoco hanno evacuato alcune ...

Incendio boschivo nel Pescarese : in fiamme 60 ettari : Un Incendio divampa dalla serata di ieri tra Corvara e Pescosansonesco (Pescara): le fiamme erano state domate nella notte, ma sono riprese stamani. Il rogo, che ha ridotto in cenere almeno 60 ettari, interessa il versante di Corvara, tra il monte La Queglia e il monte Picca. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara e l’elicottero del 115. Secondo il sindaco di Corvara, Guido Di Persio, ...

Incendio a Carlazzo - a fuoco i boschi del monte Pidaggia : Carlazzo, Como,, 3 marzo 2019 - Sono ancora in corso, domenica mattina, le operazione per spegnere, anche con mezzi aerei, il vasto Incendio che da sabato sera sta interessando la zona boschiva, u na ...

Vasto Incendio nel Comasco : a fuoco i boschi del monte Pidaggia : Sono ancora in corso le operazione per spegnere, anche con mezzi aerei, il Vasto incendio che da ieri sera sta interessando la zona boschiva, una ventina di ettari se non di più, sopra i comuni di Carlazzo e San Bartolomeo sul monte Pidaggia, nel Comasco. Da quanto è stato riferito le fiamme sono divampate ieri sera in una zona impervia e non ci sarebbero pericoli per persone ed edifici. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco di ...

