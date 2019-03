F1 | test Bahrain | ufficiale | Mick Schumacher guiderà la Ferrari

F1 - arriva anche l’annuncio della Ferrari : Mick Schumacher guiderà la SF90 nei test del Bahrain : Il pilota tedesco guiderà la Ferrari nel primo giorno di test in Bahrain, salendo 24 ore dopo a bordo dell’Alfa Romeo Racing Mick Schumacher guiderà la Ferrari nella prima giornata dei test in Bahrain, in programma il 2 e 3 aprile sul circuito di Sakhir, lo stesso dove domenica andrà in scena il secondo Gran Premio della stagione. Photo4/LaPresse Giunto in questa stagione nella Ferrari Driver Academy, il figlio del Kaiser avrà subito ...

