Emergenza idrica | impossibile avviare l’irrigazione vercellese del fiume Sesia

(Di martedì 26 marzo 2019) L’, che sta interessando il Nord del Paese, ha impedito l’avvio del, previsto oggi, in tutto il territorio in destra del, in Piemonte.La portata del, alla sezione di Gattinara, è complessivamente pari a circa 75 “moduli” (1 modulo = 100 litri al secondo) e con questa dotazione si dovrebbe far fronte altanto della sponda sinistra novarese quanto di quella destra; per capire la criticità della situazione basta un dato: per irrigare regolarmente il solo territorio, i canali dovrebbero avere una portata complessiva pari a 102 moduli di acqua!Non solo: in base ai criteri di riparto, con l’attuale disponibilità spetterebbero alla sponda15 moduli, da cui però dedurre la quota di deflusso minimo vitale che, di fatto, azzerano il prelievo.Pur essendo ancora prematuro parlare di danni ...

