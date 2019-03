Catania | abusi alla ragazza americana | uno degli aggressori si è vantato al pub

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) Non usa mezzi termini il pm Marisa Scavo che, con il collega Andrea Ursino, ha seguito le indagini sulla violenza carnale di gruppo avvenuta lo scorso 15 marzo nei confronti di unaparidi 19 anni che viveva da tre mesi a. Il magistrato descrive il comportamento dei tre ragazzi arrestati con l’accusa di essere gli autori dello stupro – Roberto Mirabella, di 20 anni, Salvatore Castrogiovanni e Agatino Spampinato, entrambi 19enni – come un esempio di quella “cacciapreda” che ogni weekend si ripete tra i giovani. “Ormai non si cerca più di fare conoscenza, di instaurare un qualche rapporto d’intesa, ma solamente di soddisfare il proprio piacere” ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha ammesso di essersi trovata davanti ad una vicenda particolarmente squallida. Infatti i ragazzi ormai ritengono normale spostarsi da un locale della ...

