Brasile | crollo della diga a Brumadinho | si aggiorna il bilancio della tragedia con 214

Brasile : il crollo della diga di Brumadinho non è stato accidentale : Inquietanti risvolti si scoprono dalle indiscrezioni lasciate trapelare dagli inquirenti: il crollo della diga di residui minerali che ha provocato, lo scorso 25 gennaio a Brumadinho nello stato brasiliano di Minas Gerais, 197 morti e 111 dispersi, a quanto pare “non e’ stato un incidente”: ne sono convinti gli inquirenti responsabili dell’inchiesta sulla tragedia. “Le indagini condotte fino a questo momento ...

Crollo diga in Brasile : il bilancio sale a 180 morti : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime della tragedia provocata dal Crollo della diga di Brumadinho, in Brasile: i morti sono 180, secondo quanto reso noto dalla Protezione Civile brasiliana e riportato dal sito G1. I media locali parlano di 130 persone ancora disperse a causa del disastro. La diga, di proprietà della compagnia mineraria Vale, ha ceduto circa un mese fa. L'articolo Crollo diga in Brasile: il bilancio sale a 180 morti ...

Altre otto persone sono state arrestate in Brasile per il crollo della diga di Brumadinho : Altre otto persone sono state arrestate in Brasile per il crollo della diga di Brumadinho il 25 gennaio scorso, in cui erano morte 166 persone. 147 persone risultano invece ancora disperse. Alla fine di gennaio cinque persone erano già state arrestate

Brasile - la Vale sotto accusa per il crollo della diga : "Sapevano dei rischi" : Piú passano i giorni piú affiorano le responsabilità della dirigenza del secondo gruppo minerario al mondo. Incuria, superficialità ma anche risparmi sui costi per i controlli e le verifiche ...

Crollo diga in Brasile : il bilancio delle vittime sale a 142 : In Brasile, a seguito del Crollo della diga di rifiuti minerali della Vale a Brumadinho, nel Minas Gerais, il bilancio delle vittime continua ad aumentare: i vigili del fuoco riportano 142 morti – dei quali 122 identificati – e 194 dispersi. Circa 400 soccorritori partecipano alle ricerche lungo il percorso creato dall’onda di fango e rifiuti creata dal Crollo della diga. L'articolo Crollo diga in Brasile: il bilancio delle ...

Brasile : crollo diga - 121 morti : ANSA, - SAN PAOLO, 4 GEN - Continua ad aumentare il bilancio di vittime del crollo della diga di rifiuti minerali a Brumadinho, nel Minas Gerais. Al decimo giorno di ricerche i morti confermati sono ...

Il nuovo video del crollo della diga in Brasile : Mostra il momento in cui una enorme colata di fango sommerge la mensa per i dipendenti della miniera adiacente

Cinque persone sono state arrestate per il crollo della diga in Brasile : Cinque persone sono state arrestate in Brasile per il crollo della diga di Brumadinho avvenuto il 25 gennaio, in cui almeno 65 persone sono morte, circa 300 sono disperse e 24mila hanno dovuto evacuare le loro case. Fonti giudiziarie riferiscono che

Crollo diga in Brasile - bilancio sale a 58 morti e 305 dispersi : E' salito a 58 morti e 305 dispersi il bilancio della strage provocata dal Crollo di una diga nella località brasiliana di Brumadinho, nel Sudest del Paese. Lo ha annunciato il portavoce della Protezione civile dello Stato di Minas Gerais, incaricato di organizzare i soccorsi. Secondo il portavoce, il numero delle persone decedute "andrà certamente ad aumentare". I soccorritori hanno infatti individuato e non ancora raggiunto un autobus con ...

Crollo diga in Brasile - il disastro di Brumadinho non è stato un incidente. Ma un crimine : Brumadinho è una città di poco meno di 40mila persone: stato del Minas Gerais, nel sud-est del Brasile. Zona ricca di minerali, ricchissima. Nel Minas Gerais ci sono centinaia di miniere e molte di esse sono accompagnate da una diga, destinata a creare un bacino di raccolta dei reflui delle attività minerarie. Troppo spesso, la barriera – la diga – che separa milioni di metri cubi di fanghi tossici dalla popolazione e ...

Brasile - crollo diga : morti salgono a 58 : 7.00 Si aggrava il bilancio delle vittime del crollo della diga nella provincia di Belo Horizonte, Stato brasiliano di Minas Gerais. I morti sono 58 e i dispersi 305. Lo hanno reso noto le autorità. I soccorritori sono riusciti ad estrarre vive dal fango altre 192 persone e stanno tentando di recuperare un autobus inghiottito da fango e acqua, con a bordo un numero imprecisato di persone.

Grave allarme in Brasile : un’altra diga a rischio crollo - oltre 20 mila persone da evacuare : Un’altra diga mineraria rischia di crollare a Brumadinho, dove venerdì un bacino del complesso Corrego do Feijao del gigante minerario Vale si è aperto, ricoprendo l’area di milioni di tonnellate di fango e detriti. Trentanove persone sono state recuperate senza vita, ma altre 250 mancano all’appello e le speranze di ritrovarle vive sono deboli, soprattutto dopo che le ricerche sono state sospese anche a causa della nuova ...

Crollo diga in Brasile - il governatore Minas Gerais : “Possibilità minime di trovare sopravvissuti” : I vigili del fuoco impegnati nell’intervento a Brumadinho, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, regione di Belo Horizonte, dove e’ crollata una diga di scarti minerari in una miniera di proprieta’ della compagnia Vale, hanno confermato 34 vittime finora, ma i dispersi sono ancora centinaia: sono più di 250 i dipendenti e fornitori dell’azienda non reperibili. Ventitré persone sono state ricoverate in ospedale. La ...

Centinaia di dispersi nel fango per il crollo di una diga - il Brasile ha paura delle sue miniere : Privatizzata da vent'anni, è diventata un colosso mondiale dei minerali, presente in tutto il mondo. Le sue azioni, crollate nei mercati internazionali dopo quest'ultima tragedia, valgono da sole il ...