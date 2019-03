Borsa su con Moncler e l' energia

Cristiano Ronaldo - infortunio con il Portogallo : apprensione in vista dell’Ajax. E il titolo della Juventus va giù in Borsa : Un problema muscolare, la richiesta del cambio, l’uscita di scena. L’infortunio subìto in Portogallo-Serbia da Cristiano Ronaldo tiene con il fiato sospeso la Juventus, in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions contro l’Ajax. Anche se il fuoriclasse bianconero non sembra preoccupato più di tanto dal problema alla coscia destra avuto dopo mezz’ora di gioco: “Sono tranquillo, so che starò bene in ...

Borsa - sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 25/03/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,06 miliardi di euro, in calo del 24,09%, rispetto ai 2,71 miliardi della vigilia. I ...

Carlsberg Italia-Sant'Anna Pisa - Borsa studio su economia circolare : "La definitiva affermazione - spiega Alberto Frausin, amministratore delegato di Carlsberg Italia - dell'economia circolare come sistema produttivo e di consumo attuale passa dalla trasformazione ...

RPT-Borsa MILANO positiva con banche dopo Ifo - bene Tim - brillano Fca - Campari : ** Le banche sono in linea con l'Europa, dopo i segnali positivi dall'economia tedesca, che fanno sperare per quella italiana. L'indice italiano +0,5% da uno Stoxx europeo a +0,4%. bene UNICREDIT con ...

Mamma derubata della Borsa : "Contiene una ciocca di capelli di mia figlia morta : unica cosa che mi resta di lei. Restituitemeli" : Una donna scozzese 35enne è stata derubata della sua borsa ed ha fatto un appello ai ladri: "Vi prego. Quella borsa conteneva una ciocca di capelli di mia figlia, scomparsa sei anni fa. Restituitemela: è l'unica cosa che mi resta di lei". Queste le parole di Kirsty Baldwin, orirginaria di Lossiemouth, in Scozia, e vittima di una rapina mentre si trovava in una stazione di servizio autostradale nei pressi di Manchester. Lo riporta ...

Safilo festeggia in Borsa rinnovo accordo con Kate Spade New York : Punta con decisione al rialzo la performance di Safilo , con una variazione percentuale dell'1,97%. A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia diffusa nella giornata di venerdì del rinnovo ...

Bolzano - Corte dei Conti conferma in appello sentenza per Durnwalder : dovrà rimBorsare 385mila euro di fondi pubblici : confermata la stangata contabile nei confronti dell’ex governatore dell’Alto Adige, Luis Durnwalder, per la gestione “privatistica” di un fondo spese riservato della Provincia autonoma di Bolzano di cui è stato a lungo presidente. L’uomo politico dovrà rimborsare la somma di 385.890 euro, oltre agli interessi monetari. Lo ha deciso la Sezione centrale di Roma della Corte dei Conti, confermando al centesimo la decisione dei ...

Borsa : Europa giù con Pmi - Milano -0 - 8% : ANSA, - Milano, 22 MAR - La diffusione degli indici Pmi della zona euro, in particolare di Francia e Germania, anche di molto inferiori alle stime degli analisti, hanno fatto virare al negativo la ...

Con i jeans in Borsa : Levi’s torna a Wall Street : Milano. Altro che Airbn, Pinterest, Uber o altre creature dell’economia digitale. La prima matricola del 2019 della Borsa Americana è una figlia del vecchio West nata 165 anni fa. Oggi, infatti, Wall Street ha indossato un bel paio di jeans Levi’s: sì, proprio il classico 501, la sigla che dal 1890

Dividendo Enel 2019 a 0 - 28 euro - saldo più acconto - e risultati 2018 in crescita : azioni "calde" su Borsa Italiana oggi : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Il consiglio di ...

Borsa Milano sale piano con Stm e Unipol : Milano, 22 MAR - Partenza in cauto rialzo per Piazza Affari, in linea con le principali Borse europee e Londra più cauta: l'indice Ftse Mib sale con i primi scambi dello 0,3% e nel paniere principale ...

Borsa : Asia conclude settimana piatta : MILANO, 22 MAR - Ultima giornata di settimana senza una direzione precisa per i mercati azionari Asiatici e dell'area del Pacifico: dopo le indicazioni della Federal reserve, diverse valute della zona ...