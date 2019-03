Barbara d’Urso furiosa | “I gay non sono malati | non inviterò più quella persona”

Fabrizio Corona - Barbara d’Urso ricostruisce gli ultimi momenti in “libertà” : “Prima di andare in carcere ha voluto salutare il figlio” : “Erano circa le ore 12:30, quando sono andati i carabinieri a prelevarlo in ufficio: lo hanno portato in caserma per il riconoscimento, poi gli hanno permesso di aspettare a casa l’uscita da scuola del figlio Carlos. Dopodiché lo hanno portato in carcere”. Così Barbara D’Urso ha ricostruito in diretta a Pomeriggio 5 gli avvenimenti che hanno preceduto l’arresto di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi che ha dovuto ...

Barbara d’Urso : Asia Argento - Marco Carta e tutti gli ospiti di Live : Barbara D’Urso chiama Asia Argento a Live Non è la D’Urso: le anticipazioni Mercoledì 27 marzo andrà in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata di Live Non è la D’Urso. Anche questa settimana Barbara D’Urso ha scelto un personaggio molto forte per lo spazio ‘uno contro tutti’: sarà Asia Argento ospite a Live Non è la D’Urso. L’attrice ha fatto molto discutere per la sua storia con ...

Barbara d’Urso : figli - marito e altezza - le curiosità e la carriera : Barbara D’Urso: figli, marito e altezza, le curiosità e la carriera carriera e curiosità di Barbara d’ Urso Barbara D’ Urso è uno dei volti di punta della Mediaset. Amata dal suo pubblico, riesce ad ottenere una percentuale altissima di ascolti. Oggi riveste i panni di conduttrice ma vanta anche una carriera molto ricca da attrice (sia su piccolo che grande schermo). Barbara D’ urso: la sua vita privata Maria Carmela, in arte Barbara D’ ...

Simona Izzo - frecciatina a Barbara d’Urso? “Guardo sempre Francesca Fialdini” : La Vita in Diretta: Simona Izzo invia una frecciatina a Barbara d’Urso? “Guardo sempre Francesca Fialdini” Simona Izzo è stata una delle ospiti dell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda oggi 25 marzo). L’attrice ed ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip è intervenuta nel programma pomeridiano di Raiuno in qualità di […] L'articolo Simona Izzo, frecciatina a Barbara d’Urso? “Guardo ...

Alessia Prete gela Barbara d’Urso : “Perché lo devo dire qui?” : Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: la reazione di Alessia Prete sorprende E’ da poco terminata la prima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque. Nella prima parte del programma Barbara d’Urso ha affrontato diversi temi di cronaca, mentre nella seconda parte ampio spazio è stato deciato al gossip. Tanti gli ospiti invitati oggi dalla conduttrice napoletane per parlare di questo argomento, tra i quali Alessia Prete. Proprio ...

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 confessa : “Sono stata sgridata!” : Pomeriggio 5: Barbara D’Urso fa una confessione ‘amara’ a in diretta Il primo appuntamento della settimana con Pomeriggio 5 si è aperta con una confessione da Barbara D’Urso. La conduttrice stacanovista ha ammesso di essere stata protagonista di un rimprovero piuttosto concitato. Barbara D’Urso è stata sgridata dai suoi followers. Il motivo? Questi le hanno recriminato il fatto di non nominare mai ‘gli amici ...

Eleonora D’Urso : età - marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara : Eleonora D’Urso: età, marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara Chi è la sorella di Barbara D’Urso Eleonora D’Urso reciterà accanto alla sorella Barbara nella terza stagione de La dottoressa Giò. L’attrice vestirà i panni della paziente Chiara, donna dolce e gentile che è sposata con un avvocato. Barbara D’Urso non è quindi l’unica in famiglia a lavorare nel mondo dello spettacolo. La presentatrice napoletana, pur utilizzando molto ...

Barbara d’Urso svela in anteprima il promo completo del Grande Fratello 16 : Barbara d’Urso pubblica in esclusiva l’esilarante promo del Grande Fratello 16 L’energica e inarrestabile Barbara d’Urso trova sempre un modo per sorprendere i suoi fan. Questa volta l’ha fatto attraverso il nuovissimo promo della sedicesima edizione del Grande Fratello, che ormai è quasi ai nastri di partenza. La conduttrice col cuore, dopo aver postato un […] L'articolo Barbara d’Urso svela in ...

Barbara d’Urso lancia il promo del Grande Fratello : la novità (VIDEO) : Barbara D’Urso a sorpresa lancia lo spot della nuova edizione del Grande Fratello 16 Ieri sera i telespettatori dello speciale di C’è Posta Per Te, puntata dedicata al meglio dell’edizione conclusasi sabato scorso e che ha fatto registrare un ottimo ascolto pari al 18,29% di share e 3.197.000 telespettatori, si saranno accorti, tra un blocco pubblicitario e l’altro, del primo promo del Grande Fratello 16 con Barbara ...

Barbara d’Urso in lacrime a Pomeriggio 5 per Maria Antonietta : “Io ci sono” : Pomeriggio 5, il racconto di Maria Antonietta commuove Barbara d’Urso Barbara d’Urso in lacrime a Pomeriggio 5, nella puntata di venerdì 22 marzo 2019. È successo durante la prima parte del programma, quella dedicata alla cronaca. L’argomento è uno di quelli che più di tutti coinvolge la conduttrice, ovvero la violenza sulle donne. La battaglia […] L'articolo Barbara d’Urso in lacrime a Pomeriggio 5 per Maria ...

Domenica Live : Barbara d’Urso non sarà più in diretta : Barbara d’Urso a Domenica Live: salta la diretta Barbara d’Urso, fra 10 giorni, sarà quasi sempre in video con Pomeriggio 5, Live – Non è la d’Urso e Domenica Live. A questi tre programmi, a partire dall’8 Aprile, si aggiungerà anche il GF. Insomma la popolare conduttrice avrà veramente tantissimi impegni nei prossimi mesi tra il pomeriggio e la prima serata. Motivo per cui pare che Domenica Live non andrà più in ...

Paola Caruso al ‘Live’ di Barbara d’Urso fa un appello in lacrime al papà di suo figlio. Lui le risponde così…Leggi le sue parole : Paola Caruso a due settimane dal parto torna in tv a “Live – Non è la D’Urso”, ospite della seconda puntata dello show in prima serata di Barbara D’Urso, in onda su Canale 5.... L'articolo Paola Caruso al ‘Live’ di Barbara D’Urso fa un appello in lacrime al papà di suo figlio. Lui le risponde così…Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

