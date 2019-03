Autobus Milano, Salvini: "Sì cittadinanza a Ramy, è come mio figlio" (Di martedì 26 marzo 2019) Autobus Milano, Salvini: "Sì cittadinanza a Ramy, è come mio figlio"



Il ministro dell’Interno apre alla concessione della cittadinanza per il 13enne di origini egiziane che ha chiamato i soccorsi durante il sequestro dell'Autobus da parte di Ousseynou Sy nel milanese. “Per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare"







Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 26 marzo 2019): "Sì, èmioIl ministro dell’Interno apre alla concessione dellaper il 13enne di origini egiziane che ha chiamato i soccorsi durante il sequestro dell'da parte di Ousseynou Sy nel milanese. “Per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare"Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

matteosalvinimi : Un clandestino nordafricano è salito su un autobus di linea a Milano armato di coltello seminando il panico tra i p… - matteosalvinimi : L’egiziano clandestino M.M., che ieri è salito con un coltello su un autobus di linea in via Padova a Milano e ha s… - redazioneiene : “Ti amo io, ti amo”: si pensava che il ragazzino che fuggiva dall’autobus in fiamme a Milano gridasse l’amore per l… -