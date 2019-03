Vela – Il team italiano in raduno a Palma di Maiorca in vista del Trofeo Princesa Sofia

Sega sVela nuovi contenuti e informazioni su Team Sonic Racing : Durante il SXSW, Sega è stata protagonista del panel annuale "Gotta Go Fast: The Official Sonic the Hedgehog", in cui il Team di Sonic ha svelato nuovi contenuti della prossima esperienza di corsa in stile arcade, Team Sonic Racing, oltre a nuove informazioni sull'iconico stile musicale del franchise di Sonic. Tra i relatori del panel c'erano Takashi Iizuka, a capo del Team Sonic, il Sr. Community Manager, Aaron Webber, il Director of Product ...

Vela – Miami Melges 20 Winter Series : quinto posto per il Caipirinha Sailing Team : Miami Melges 20 Winter Series – Act 3. No race nella giornata conclusiva e il Caipirinha Sailing Team è buon quinto Previsioni pienamente rispettate a Miami, dove la giornata conclusiva della terza tappa delle Miami Melges 20 Winter Series è passata in archivio con un nulla di fatto a causa della totale assenza di vento: una bonaccia talmente bianca che il Comitato di Regata ha saggiamente deciso di rispedire i Team verso il cantiere ...

Vela – Miami Melges 20 Winter Series : il Caipirinha Team nella top five : Miami Melges 20 Winter Series – Act 3: il Caipirinha Sailing Team in top five al termine di una giornata complicata Al termine di una giornata resa complicata dalla presenza di una brezza a tratti impalpabile e di una corrente in costante movimento, il Caipirinha Sailing Team (oggi 14-4-14), bloccato a più riprese dalla massiccia presenza di banchi di alghe, perde qualche posizione ma resiste nella top five della graduatoria ...

Tirreno-Adriatico – Ritiro Thomas - il capitano del team Sky sVela i motivi : “ecco perchè torno a casa” : Geraint Thomas spiega i motivi che lo hanno costretto al Ritiro dalla Tirreno-Adriatico 2019 Una Tirreno-Adriatico complicata per il team Sky: dopo il Ritiro di Gianni Moscon, anche Geraint Thomas è stato costretto a sventolare bandiera bianca. Il ciclista gallese, vincitore del Tour de France 2018, è stato costretto al Ritiro a causa di problemi allo stomaco, come da lui stesso ammesso dopo il forfait: “da due giorni ho problemi di ...

F1 – Orgoglio ‘Alfa’ e Ferrari nel cuore - Raikkonen sVela : “auguro al mio ex team ogni successo” : Kimi Raikkonen Orgoglioso di far parte del team Alfa Romeo: le parole del pilota finlandese dal Salone di Ginevra 2019 Manca sempre meno alla prima gara della stagione 2019 di F1: i piloti hanno disputato l’ultima sessione di test invernali la settimana scorsa a Barcellona e domenica 17 marzo si sfideranno in Australia per la prima battaglia del nuovo Mondiale. Marco Alpozzi/LaPresse Tante le novità, tra cui la nuova avventura di ...

Vela – Miami Melges 20 Winter Series : il Caipirinha Sailing Team di Agostinelli tra i protagonisti : Miami Melges 20 Winter Series. Il Caipirinha Sailing Team tra i protagonisti della classe Melges 20 A metà strada tra il debutto nella classe e la seconda apparizione, Alessandro Agostinelli, armatore del Melges 20 rappresentante i colori del Caipirinha Sailing Team, torna con la mente all’esordio in questa classe dinamica e competitiva, confessando che si è trattato di una scelta pressoché obbligata perchè “…dopo tanti ...

MotoGp – Il team LCR Honda sVela le livree delle moto di Nakagami e Crutchlow sui social [GALLERY] : Il team LCR su Twitter svela i colori delle moto 2019 di Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami Mentre si stanno disputando i secondi test pre-stagionali di motoGp sul circuito di Losail, sul profilo ufficiale del team LCR Honda vengono svelate le livree delle nuove moto di Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami. Il pilota britannico e quello giapponese affronteranno la prossima stagione del motomondiale, al via il 10 marzo in Qatar, sui due ...

MotoGP - La nuova livrea del Team Alma Pramac Racing sarà sVelata il 27 febbraio : sarà possibile seguire la presentazione in diretta streaming sul nostro sito, sarà poi in lingua italiana sui canali di Sky Sport 24 , diretta Tv e web streaming, mentre la trasmissione sui canali FB ...

SVelato il nome della nuova Ferrari - splendido l’omaggio di Mattia Binotto al team del Cavallino : Il nuovo team principal della Ferrari ha scelto un nome speciale per la monoposto 2019, a rivelarlo in anteprima è stato Leo Turrini Il nome della nuova Ferrari sarà SF90, a rivelarlo in anteprima è Leo Turrini. Una sigla diversa da quella che ha caratterizzato le monoposto del Cavallino negli ultimi anni, con la lettera H che scompare per far posto ad un omaggio voluto da Mattia Binotto. LaPresse/Andrea Giovanelli Il nuovo team principal ...

F1 : team Racing Point sVela partner con SportPesa e livrea rosa-blu : 'SportPesa da sempre cerca e sviluppa progetti legati allo sport, la Formula Uno sottolinea Marcella Pellegrini, marketing manager Italia SportPesa era un campo ancora inesplorato e quindi abbiamo ...

F1 - presentata la livrea della Racing Point a Toronto : il nuovo team si sVela con il rosa in evidenza : E sono tre. Dopo che Mercedes e Red Bull si sono rivelate, tocca alla Racing Point alzare i veli sulla monoposto targata 2019. La scuderia, che ha preso il posto della Force India nel roster dei team del Circus del Mondiale di F1 2019, ha optato per una location particolare, ovvero il Canadian International AutoShow di Toronto. Una scelta non casuale visto che il principale fautore di questo cambio di rotta societario è il magnate canadese ...

F1 – Presentazione Toro Rosso - sVelati nuovi dettagli dell’evento del team di Faenza : Tute nuove per i piloti della Toro Rosso: svelati orario e data di Presentazione della nuova STR14 motorizzata Honda Come gli altri team del Circus, anche la Toro Rosso annuncia la data e l’orario della Presentazione della nuova monoposto pronta a esordire nel campionato mondiale 2019 di Formula Uno. La nuova STR14 motorizzata Honda si svelerà ai fan ed alla stampa alle ore 14:30 di lunedì 11 febbraio. Per non scontentare i tifosi, ...

F1 - nuova era per il Team Haas : sVelata la rivoluzionata livrea della monoposto 2019 [FOTO] : La scuderia americana è la prima a svelare la livrea della monoposto 2019, completamente diversa rispetto alla vettura della scorsa stagione Il Team Haas è la prima scuderia a mostrare la livrea della monoposto 2019, affidata nel prossimo mondiale a Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Colorazione completamente rivoluzionata per via della partnership commerciale ufficializzata con la Rich Energy, nuovo title sponsor del Team ...

Presentazione Ferrari 2019 – SVelato l’orario ufficiale : ecco tutte le novità su come e dove seguire la cerimonia in steaming! : Svelato l’orario ufficiale della Presentazione della nuova Ferrari 2019: la cerimonia prenderà il via alle 10:45 del 15 febbraio presso Maranello e potrà essere seguita in streaming Per tutti gli appassionati della ‘Rossa’ più amata delle 4 ruote, quest’anno San Valentino arriverà con un giorno di ritardo. Il prossimo 15 febbraio infatti, tutti i tifosi della Ferrari potranno assistere alla Presentazione ufficiale ...