“Un talento al giorno” | Fedor Chalov da mancato pianista a erede di Shevchenko

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) Fëdor Nikolaevičè il protagonista della nostra rubrica “Unal giorno“. Il bomber del Cska Mosca ha un grande futuro davanti a sé. Capocannoniere della Russian Premier League, giovane e ambizioso, da piccolo voleva fare ilseguendo le orme del papà. Negli ultimi anni la Russia è tornata a sfornare talenti in serie.suonava sia il flauto che il pianoforte, ma fino ai 9 anni era piuttosto indeciso su come sfruttare le sue qualità e quale potesse essere davvero il suo futuro. Era bravo sia a giocare a calcio sia a suonare e alla fine ha scelto il pallone. Si è presentato al pubblico europeo con ottime prestazioni in Youth League, tra cui un fantastico poker rifilato al Monaco.è una prima punta, che nell’ultimo periodo è stato principalmente come attaccante unico in un 3-4-2-1. E’ abile a muoversi sul filo del fuorigioco e ha un ...

SimonaMalpezzi : Questi sarebbero gli alleati che il #M5S voleva alle prossime elezioni europee.Sono passati da #Farage ai… - CalcioWeb : #Untalentoalgiorno: Fedor #Chalov da mancato pianista a erede di #Shevchenko - VirginiaAndria1 : RT @AllianzAssistIT: La diversità è un valore. In Allianz Partners lo dimostriamo, come certificato dal Winning Women Institute. #talento #… -