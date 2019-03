Spazio | la Russia punta alla Luna | progetta una stazione internazionale

Spazio - capsula Crew Dragon : la Russia si congratula con Nasa e SpaceX : Il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitri Rogozin, si e’ congratulato con l’amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstine, e il fondatore di SpaceX, Elon Musk, per il successo del volo test della capsula Crew Dragon. “Cari colleghi, Jim Bridenstine e Elon Musk, a nome di Roscosmos vi faccio le mie congratulazioni per il successo del primo volo test della nuova capsula”, ha scritto Rogozin ...