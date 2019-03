Si ferma El Shaarawy | 40esimo infortunio muscolare per la Roma

ilnapolista

(Di lunedì 25 marzo 2019) Tre giorni di riposo A Napoli c’è chi storce il naso per gli infortuni muscolari degli azzurri. Tema che il Napolista ha approfondito nell’intervista al preparatore degli azzurri Francesco Mauri (e al suo staff) pubblicata la scorsa settimana. Mauri ha ricordato gli infortuni muscolari (sono sei) e ha spiegato le differenze tra gli infortuni a freddo e quelli a partita od allenamento ampiamente in corso.Ma veniamo alla notizia che ci riguarda. O meglio: che riguarda i prossimi avversari del Napoli: ladi Claudio Ranieri.Si èto Stefan Elun tempo denominato il piccolo faraone. Questa è la micronotizia. La macronotizia è che l’attaccante giallorosso (ma anche della Nazionale) è l’numero quaranta per ladi quest’anno (in fondo il grafico del Corriere dello Sport): quaranta di cui quindici “con un morso ai ...

