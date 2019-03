Secondo suicidio nel liceo del massacro in Florida

Non mentire - trama Secondo appuntamento : Laura indaga sul suicidio della moglie di Andrea : Dopo il grande successo della prima puntata, torna in prime-time su Canale 5 la fiction con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, "Non mentire". Domenica 24 febbraio, infatti, verrà trasmessa la seconda puntata della serie che conterrà gli episodi 3 e 4 della prima stagione, nei quali lo scontro fra i due protagonisti diventerà molto più aspro. Cadono le accuse su Andrea Le anticipazioni in merito alla seconda puntata di "Non ...