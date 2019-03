Risultati elezioni Basilicata 2019 | chi ha vinto e consiglieri regionali eletti

termometropolitico

(Di lunedì 25 marzo 2019): chi haLaha un nuovo Governatore: si tratta dell’ex Generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, candidato del centrodestra. La coalizione che comprende Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – oltre alla “quarta gamba” rappresentata dai centristi – conquista per la prima volta la regione meridionale.: una vittoria storica Una “roccaforte” del centrosinistra; infatti, ladal 1995 in poi è sempre stata saldamente in mano a maggioranze di centrosinistra, tra l’altro, dal 2000 in avanti, ad ogni regionale il candidato della coalizione di centrosinistra ha sempre raccolto percentuali vicine al 60%. Dunque, l’impresa di Bardi, per quanto da leggere in un contesto politico nazionale favorevole alle forze che lo sostengono, ha un carattere davvero ...

