Renziani in rivolta | Senza di lui felici e perdenti

(Di lunedì 25 marzo 2019)Il giorno dopo l'ennesimo ko alle elezioni regionali, i "" insorgono. I fedelissimi di Matteo Renzi, infatti, hanno commentato pubblicamente il risultato deludente in Basilicata facendo notare che da quando l'ex Premier si è dimesso dal ruolo di segretario del PD sono arrivate solo sconfitte.Anna Ascani, che alle primarie si è presentata "in ticket" con Roberto Giachetti e che è stata poi nominata vicepresidente del partito, ha commentato:"Andiamo avanti parecchio con l'esultanza per il secondo posto? Da quando Matteo Renzi si è dimesso abbiamo perso Friuli, Molise, Abruzzo, Sardegna, Basilicata, Trento e Bolzano. Ma il problema era il carattere di Renzi, ovvio"E su Twitter ha scritto:"Friuli, Trento, Molise, Abruzzo, Sardegna e Basilicata. Alla sesta volta credo che persino il grande Toto Cutugno abbia smesso di esultare per il 2º posto. Noi ...

