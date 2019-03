Le azioni politiche più urgenti da attuare | secondo gli europei  

agi

(Di lunedì 25 marzo 2019) Riciclaggio dei rifiuti, uso della plastica, energie rinnovabili: l'ambiente sembra aver finalmente conquistato la cima dell'agenda pubblica dei cittadini. Lo testimoniano anche i risultati di WeEuropeans, la consultazione civica promossa dalla no-profit Civico Europa e dalla piattaforma make.org, che in cinque settimane ha raccolto 30 mila proposte provenienti dagli abitanti dell'Ue e ne ha selezione dieci, le più votate, da presentare al Parlamento europeo. Una sorta di decalogo dellepiùchi risiede nell'Ue, da affrontare nelle stanze di Bruxelles e Strasburgo.La lista completa: no alle agevolfiscali per multinazionali “Propongo un programma di riciclo su scala europea: le materie prime dovrebbero essere riutilizzate e non distrutte”. È questo il messaggio, lanciato da Mary, che ha raccolto il maggior numero di apprezzamenti. Tra le dieci ...

