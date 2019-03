I primi dati danno il centrodestra avanti nelle elezioni in Basilicata

Domani via al reddito : ma - come per Quota 100 - secondo i primi dati - la parte del leone la farà il centrosud : secondo l'Istat - oggi in audizione alla Camera - l'obbligo di lavoro esisterà solo per un terzo dei benificiari. 2,7 milioni saranno i beneficiari, tra cui il 12% stranieri. Mentre a famiglia ...

Rally di Svezia – primi punti iridati per Movisport grazie al 5° posto di Gryazin : Lo scorso fine settimana si è avviata la campagna mondiale di Gryazin-Fedorov, con la gara in Svezia terminata in quinta posizione. In Franciacorta soddisfazioni all’arrivo anche per Vietti e Zanasio Primi punti iridati in questo 2019, per Movisport, grazie alla perfetta prestazione del russo Nikolay Gryazin, in coppia con Yaroslav Fedorov, al Rally di Svezia, seconda prova del Campionato del Mondo WRC2. Alla guida della loro Skoda Fabia ...