Fratellini morti a Bologna ultime notizie | dubbi sulla caduta dal balcone | cosa è

Bologna - Fratellini morti caduti dall'ottavo piano : erano in castigo. Il testimone : respiravano ancora : I fiori, il silenzio nel cortile che rispecchia quello dei genitori di Benjamin e David Nathan, i fratelli di origine keniota di 10 e 14 anni, morti ieri dopo essere precipitati dal balcone...

Bologna - Fratellini morti. Il padre : "Erano in castigo" : La Procura di Bologna e le forze dell'ordine stanno cercando di far luce sulla morte di Benjamin e David, i ragazzini di 11 e 14 anni che ieri mattina sono precipitati dall'ottavo piano di una palazzina in via Quirino di Marzio. A soccorrerli sono stati i vicini di casa non appena hanno notato i loro corpi sull'asfalto. Secondo il racconto di uno di loro, quando sono stati ritrovati erano ancora vivi. Sempre lo stesso vicino, ...

Erano stati messi in castigo dal papà i Fratellini morti precipitando da casa a Bologna : Ieri una terribile tragedia ha scosso la città di Bologna: due fratellini di 11 e 14 anni sono infatti morti precipitando dal palazzo di casa. I vicini di casa della famiglia di origine Kenyota hanno immediatamente dato l'allarme chiamando i soccorsi, ma purtroppo i piccini sono deceduti. Ancora ignote le dinamiche e le cause del fatto, mentre oggi emerge che i due ragazzini Erano in castigo al momento della loro caduta a terra. La drammatica ...

Bologna - morti due Fratellini caduti dall'ottavo piano : prevale l'ipotesi della disgrazia : Anche se non è ancora chiaro come sia potuto succedere, prevale l'ipotesi della disgrazia per la morte a Bologna di due fratellini di 11 e 14 anni, Benjamin e David Nathan, caduti...

Bologna - morti 2 Fratellini caduti dall'ottavo piano. Il padre in questura : 'Ero sotto la doccia' : Sono caduti dall'ottavo piano di un della periferia di e ancora non è chiaro se si sia trattato di un tragico incidente o di un delitto. Benjamin e David Nathan, due fratelli di 11 e 14 anni, sono ...

Bologna - morti due Fratellini caduti dall'ottavo piano : il padre interrogato in questura : caduti a Bologna e morti sotto davanti ai vicini terrorizzati. Due ragazzini sono precipitati a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due...

Bologna - morti due Fratellini caduti dall'ottavo piano : padre interrogato : caduti a e morti sotto davanti ai vicini terrorizzati. Due sono precipitati a dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono caduti si trova nella ...

Bologna - morti due Fratellini cadendo dall'ottavo piano : il padre in questura : Una terribile tragedia sta scuotendo la città di Bologna e l'Italia tutta: stamani, alle ore 10:00, due fratellini di 11 e 14 anni sono morti cadendo dall'ottavo piano di un palazzo. A notare i corpi i vicini di casa, che hanno dato l'allarme e hanno assistiti impotenti ai tentativi di soccorso da parte dei sanitari, che però non hanno potuto strappare i due ragazzini alla morte. Due fratellini precipitano dall'ottavo piano e muoiono I fatti si ...

Bologna - morti due Fratellini africani dopo un volo dall'ottavo piano - erano in casa con il padre : Una vicenda drammatica quella accaduta a Bologna intorno alle 10 di questa mattina. Due fratellini di origine africana sono precipitatati dall'ottavo piano di un palazzo di via Quirino di Marzio e sono morti sotto gli occhi di chi ha assistito alla scena. Non si conoscono ancora i motivi che hanno p

Mistero sui due Fratellini morti dopo esser caduti dal balcone : il padre era solo in casa con i figli : Mistero sui due fratellini morti dopo esser caduti dal balcone: i piccoli, di 11 e 14 anni, sono deceduti sul corpo. Si indaga sulle causa: pare che il padre dei due ragazzini caduti dall’ottavo piano di un palazzo della periferia era solo in casa con loro al momento del fatto. La madre, invece, pare che fosse al lavoro e sono stati i poliziotti ad avvisarla della tragedia. L’uomo è stato portato in Questura per accertamenti e, in ...

Bologna - cadono dall'ottavo piano : morti due Fratellini - il padre interrogato in questura : Caduti a Bologna e morti sotto davanti ai vicini terrorizzati. Due ragazzini sono precipitati a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due...

Bologna - cadono dall'ottavo piano : morti due Fratellini - il padre interrogato in questura : Caduti a Bologna e morti sotto davanti ai vicini terrorizzati. Due ragazzini sono precipitati a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due...

Bologna - morti due Fratellini caduti dall'ottavo piano : padre interrogato in questura : caduti a Bologna e morti sotto davanti ai vicini terrorizzati. Due ragazzini sono precipitati a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due...

Bologna - morti due Fratellini caduti dall'ottavo piano : padre interrogato in questura : caduti a Bologna e morti sotto davanti ai vicini terrorizzati. Due ragazzini sono precipitati a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due...