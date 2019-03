Fosse ardeatine | 75 anni dopo le istituzioni e Roma ricordano l' eccidio

Roma - ricordato eccidio Fosse Ardeatine : 12.53 Commemorato a Roma il 75° anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine del 1944 quando i nazisti, per rappresaglia contro l'attacco partigiano di via Rasella, uccisero 335 italiani, in gran parte civili. Al Mausoleo delle Fosse Ardeatine, il presidente Mattarella ha deposto una corona per i 335 morti. Presenti anche il premier Conte, la ministra della Difesa Trenta, i presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati,la sindaca Raggi e ...

Festival "Bella Storia" - si parla delle Fosse Ardeatine : La memoria, il fil rouge di " Bella Storia ", incrocia la scienza nella terza lezione del Festival. Era il 1944 e Roma era occupata dalle truppe germaniche. Il pomeriggio del 24 marzo la città conobbe una pagina buia e dolorosa, su cui l'Università di Roma ...

Addio R.Stame - memoria Fosse Ardeatine : ANSA, - ROMA, 27 FEB - Quando il padre fu ucciso alle Fosse Ardeatine Rosetta Stame, morta oggi a Roma, aveva solo sei anni. Era piccola ma dei suoi fratelli era la più grande e del resto la storia, ...

Muti : «Le Fosse Ardeatine»? Sinfonia che rende omaggio alle vittime di un odioso atto di terrore dei nazisti : CHICAGO È una musica che esce da sé stessa diventando altro, monito, ricordo, simbolo. E si fa memoria. L'eccidio delle fosse Ardeatine si trasfigura nella Sinfonia n.9 del compositore americano ...