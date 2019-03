Dopo il voto in Basilicata tutti in surplace | chi si muove è perduto

Voto in Basilicata - centrodestra verso la vittoria. Salvini fa festa : “Dopo 20 anni governo Lega” : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma secondo le prime proiezioni, diffuse da Rai2, (campione 7%) il candidato in testa nella corsa alla presidenza della Regione Basilicata è Vito Bardi, in lizza per il centrodestra con il 41,4% seguito da Trerotola (centrosinistra) 33,9%...

Basilicata al voto per il Dopo Pittella : Salvini punta su generale Finanza (voluto da Berlusconi) per sfidare sinistra e M5s : dopo rinvii e polemiche, la Basilicata torna finalmente al voto per scegliere il successore del governatore Pd Marcello Pittella, travolto a luglio scorso dallo scandalo giudiziario sulla sanità. Le elezioni, in un primo momento previste per novembre, avrebbero dovuto essere non oltre il 20 gennaio. Ma proprio i temporeggiamenti della maggioranza, hanno spinto la data più in là possibile, fino alla sentenza del Tar che ha fissato il ritorno alle ...

Governo - la previsione di Bruno Vespa : sarà rottura - si tornerà al voto Dopo le Europee : L'idea che un Governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle possa reggere a lungo è sempre stata vista con un certo scetticismo da tanti opinionisti della scena politica e non solo. L'attuale maggioranza, formata da due forze politiche fortemente eterogenee, si regge su un contratto che detta le linee guida della strategia messa in atto dall'esecutivo di Giuseppe Conte. Al momento i propositi espressi da Di Maio e Salvini sono quelli di ...

Bruno Vespa - Lega e M5s sempre più distanti - Dopo le elezioni europee si tornerà al voto : "Il Movimento 5 stelle sta cambiando pelle", "Virginia Raggi a Roma (nove assessori cambiati in mille giorni, uomini chiave arrestati o indagati) e Chiara Appendino a Torino sono molto provate", rivela Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno. E in questo scenario "Luigi Di Maio è una persona div

Brexit - cosa può succedere Dopo il voto sul rinvio : dopo aver respinto l’ipotesi di un secondo referendum, la Camera dei Comuni dice sì a un rinvio della Brexit con 412 voti favorevoli e 210 contrari. In arrivo un terzo voto sull’accordo tra May e la Ue: se passa la premier chiederà un rinvio breve, in caso contrario «ci vorrà più tempo». La proroga è appesa al parere dei 27 leader europei, ma il presidente del Consiglio europeo Tusk ha già aperto spiragli...

Tagli sulle pensioni nette a partire da 1.200 euro - ma i conguagli slittano al Dopo voto : Anche questo governo tratta i pensionati come un bancomat, questa la dichiarazione di Giuseppe Di Girolamo, segretario della Spi del Veneto, la branca della Cgil che si occupa di pensioni. Torna di moda il binomio bancomat-pensioni, perché stanno arrivando ai pensionati le lettere relative ai Tagli per chi riceve una pensione a partire da 1.537 euro lordi al mese, cioè più o meno 1.200 euro netti. Si tratta dei Tagli derivanti dal cambiamento ...

Brexit - Dopo la batosta si torna al voto in Parlamento. Ecco gli scenari : dopo la (seconda) bocciatura del suo accordo di Brexit, Theresa May si ripresenta alla Camera dei Comuni. I parlamentari dovranno scegliere il 13 marzo se preferiscono un divorzio con o senza accordi diplomatici. Nel caso optino per un accordo, come sembra scontato, la palla passa alla terza e ultima votazione del 14 marzo: la richiesta o meno di un rinvio della Brexit oltre la scadenza originaria del 29 marzo 2019...

Gli spazi di mediazione che ha Conte Dopo il voto Ue : Che riguarda l'Alta Velocità e il suo destino ma che riguarda soprattutto la volontà politica di Lega e 5 Stelle di far durare il Governo oppure no. E se le posizioni dovessero restare quelle di oggi,...

Brexit - Dopo la bocciatura dell’accordo oggi il voto sul ‘no deal’ : possibili scenari : dopo la seconda bocciatura al suo accordo sulla Brexit, Theresa May torna oggi alla Camera dei comuni per mettere ai voti una mozione sul no deal: l’uscita dall’Unione europea senza intesa. La premier lascerà libertà di voto ai Tory, ma resta contraria al no deal e giovedì metterà ai voti un’ulteriore mozione sulla possibilità che il governo chieda un breve rinvio dell’addio all’Ue. Da una parte quindi l’hard ...

ISOLA DEI FAMOSI 2019 - 9a PUNTATA/ Eliminati e diretta : tutti al televoto Dopo... : ISOLA dei FAMOSI 2019, nona PUNTATA 11 marzo: diretta, nomination ed eliminato. Alessia Marcuzzi svela la verità sul ritiro di Ghezzal.

Isola televoto annullato Dopo il ritiro di Ghezzal : Non c’è pace per l’Isola dei Famosi. Il reality show i cui ascolti sono a picco, è stato recentemente bersagliato

Dopo il voto alle primarie del Pd - che succede a Roma? : Roma. Quale riflesso avrà su Roma la vittoria del governatore del Lazio Nicola Zingaretti alle primarie del Pd? La domanda corre tra Campidoglio, Regione e Nazareno. E mentre Zingaretti mette nella lista delle priorità la Tav e le autonomie, a livello locale un bisbiglìo insistente raggiunge il segr

PSG - l’Equipe annienta Buffon Dopo la disfatta con il Manchester United : voto in pagella pessimo per l’ex Juve : Il portiere del Paris Saint-Germain ha ricevuto un voto impietoso dal quotidiano francese dopo la sua prestazione di ieri Gigi Buffon sul banco degli imputati per l’eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League, gli errori del portiere italiano hanno pesato secondo la stampa francese nel ko arrivato al Parco dei Principi contro il Manchester United. A confermarlo è il voto ricevuto in pagella dall’ex Juventus da ...

Dopo il voto Pd. Castagnetti : Parliamo all'intelligenza del Paese : Pierluigi Castagnetti, ultimo segretario del Ppi, poi uno dei 'padri' e del Pd e tra i primi, nel 2013, a lasciare la politica attiva per fare spazio alle nuove generazioni, guarda con prudente ...