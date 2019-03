Dopo Abruzzo e Sardegna | il Centrodestra cerca il tris in Basilicata I risultati in

Regionali in Sardegna - Salvini cerca il bis Dopo l'Abruzzo. Il centrosinistra spera in Zedda. I timori in casa M5S : Perché dalla nuova consultazione online è stato escluso il secondo arrivato: il professore di economia Luca Piras, ufficialmente per alcune irregolarità. Il motto di Desogus è il Vero cambiamento : ...

L’Abruzzo tradito(re) : riflessioni sul Dopo voto del 10 febbraio 2019 : I risultati delle elezioni regionali del 10 febbraio non possono lasciare indifferenti con la solita giustificazione che la prossima volta

L’Abruzzo tradito(re) : riflessioni sul Dopo voto del 10 febbraio : I risultati delle elezioni regionali del 10 febbraio non possono lasciare indifferenti con la solita giustificazione che la prossima volta

Gli equilibri nella maggioranza sono effettivamente cambiati Dopo il voto in Abruzzo : L'effetto Abruzzo pesa ancora sugli equilibri di maggioranza ed esecutivo. E se da un lato il M5s riflette su come proseguire il suo impegno di governo, dall'altro la Lega ha deciso di tenere la barra a dritta, almeno fino alle elezioni europee. Matteo Salvini, tra l'altro, è ora forte di un nuovo ruolo, fino a poche settimane fa impensabile, quello di baricentro stabile della coalizione giallo-verde, in tandem con il premier. La pensano ...

Vauro nei panni di Luigi Di Maio : "La card numero 1 del reddito è mia - Dopo l'Abruzzo non si sa mai" : "Caro povero o povero caro, dipende da quanto costi. Ma se sei povero non costi un cazzo, e soprattutto non conti un cazzo!". Vauro torna alla carica nella rubrica settimanale "La Zecca" su michelesantoro.it. Questa volta il re della satira si cala nei panni di Luigi Di Maio alle prese con la card numero uno del reddito di cittadinanza. Eccola l'agognata tessera, a cui anela un esercito di poveri, veri o presunti, "perché ad alcuni ...

Di Maio Dopo l'Abruzzo : «M5S non è finito - il governo durerà cinque anni» : Mea culpa Di Maio su un eccesso di improvvisazione del Movimento, ma il leader pentastellato non demorde e dopo il flop Abruzzo rilancia. Nei due giorni dopo le elezioni «ho riflettuto. Mi...

Di Maio Dopo la sconfitta in Abruzzo : «Smettiamola di presentarci dove dove non siamo pronti» : Nei due giorni dopo le elezioni «ho riflettuto. Mi sono chiesto se fosse il caso di dire una verità che tutti nel MoVimento conosciamo, ma nessuno ha ancora avuto il coraggio di dire....

Di Maio Dopo la sconfitta in Abruzzo : 'Smettiamola di presentarci dove dove non siamo pronti' : 'È necessario arrivare sempre alle amministrative con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo del sociale, con gli amministratori. Non improvvisando ...

Di Maio Dopo la sconfitta in Abruzzo : 'Smettiamola di presentarci nelle Regioni dove non siamo pronti' : 'È necessario arrivare sempre alle amministrative con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo del sociale, con gli amministratori. Non improvvisando ...

Abruzzo - Dopo le regionali ho paura che Salvini diventi presidente del consiglio : di Andrea Taffi Le elezioni regionali in Abruzzo hanno detto una cosa importante: in Italia vince solo Matteo Salvini e la sua Lega. Fratelli d’Italia e Forza Italia, infatti (al netto dei sorrisi smaglianti dei loro leader) sono solo degli sgangherati vagoni attaccati alla locomotiva del treno ad alta velocità targato Salvini. Il Movimento 5 stelle, a dispetto della sua alleanza governativa con la Lega e proprio per colpa della sua ...

Movimento 5 Stelle - il sondaggio Dopo l'Abruzzo : deluso un elettore su tre : Nella realtà il partito di Di Maio paga lo scotto di aver aggregato elettori di diversa estrazione e quindi qualsiasi azione politica scontenta una parte dei votanti. Sul reddito di cittadinanza è ...

Di Maio - le 48 ore di silenzio Dopo il voto in Abruzzo. Fonti M5s smentiscono che sia al lavoro su “segreteria politica” : L’ultimo post su Facebook è di domenica scorsa: un lungo commento a Sanremo dopo le polemiche sul televoto e le critiche alla “giuria, composta in gran parte da giornalisti e radical chic”. Poi più niente. Luigi Di Maio non ha parlato per più di 48 ore: non ha mai commentato il risultato delle elezioni in Abruzzo, non si è presentato al vertice lampo a Palazzo Chigi di questa mattina su Tav e Venezuela. Nel pomeriggio ha ...

Luigi Di Maio Dopo la sconfitta in Abruzzo vorrebbe subito lo stop alla Tav : La tornata elettorale abruzzese si chiude con la delusione di Luigi Di Maio, che per sostenere la candidata Sara Marcozzi si era spostato senza tregua da una parte all'altra della regione soprattutto nelle ultime settimane. Ebbene sì, il Movimento Cinque Stelle perde consensi tanto nei sondaggi quanto nelle urne, una debolezza effetto zavorra che si trascina dietro sin dal principio e che, onnipresente come un'ombra angosciante e soffocante, non ...

Tensione M5s Dopo il voto in Abruzzo : 'Ora meno spazio ai temi della Lega e più ai nostri' : dopo il risultato del voto in Abruzzo , dove il Movimento 5 Stelle ha perso consensi in favore della Lega, è tempo di riflessioni per Luigi Di Maio. Si va verso un superamento del tabù delle alleanze: ...