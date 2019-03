Cittadinanza | Salvini a Ramy | La do solo a chi ha la fedina penale pulita

ilgiornale

(Di lunedì 25 marzo 2019) Al momento non ci sono gli elementi per concedere laitaliana a, il piccole eroe egiziano del bus incendiato sulla Paullese. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteoa margine della presentazione del libro "L'Italia non è più italiana" di Mario Giordano. "Sarebbe sgradevole entrare nel merito e non lo faccio, ma stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso, evidentemente non sul ragazzino di 13 anni ma su altri, perché io lala concedo a chi ha. Penso che tutti abbiano capito di cosa stia parlando".Il vice premier, chiaramente facendo riferimento a uno dei famigliari del ragazzo, ha aggiunto: "Le cittadinanze non lo posso regalare e per dare le cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni, ma non fatemi dire altro. Quando si tratta di cittadinanze non ci deve essere nessuna ombra e ...

matteosalvinimi : Ius Soli? Non se ne parla, la cittadinanza italiana non è il biglietto del Luna Park. - Corriere : E Pif attacca: «Fai il bullo con un 13 enne? Sei un ministro bimbominkia» - LegaSalvini : #SALVINI: 'IUS SOLI? NON SE NE PARLA. CITTADINANZA NON È BIGLIETTO LUNA PARK' -