Bologna | il caso dei fratellini caduti nel vuoto | doppio decesso ancora inspiegabile

(Di lunedì 25 marzo 2019) Un gioco azzardato, o il tentativo di fuga scavalcando il balcone di casa per raggiungere quello dei vicini? Non si saprà mai con certezza come siano andate le cose, in mancanza di testimoni oculari o di telecamere che abbiano registrato l'accaduto. Di certo, l'immane tragedia si è consumata in pochi istanti nel rione della Barca, periferia ovest di. Lo scorso sabato, due, David di 14 e Benjamin di 11 anni, sonodal balcone della casa all'ottavo piano di un palazzo popolare. Erano stati appena messi in punizione. Al momento della tragedia, in casa c'era solo il papà che, come ha raccontato agli inquirenti che lo hanno ascoltato per ore, si stava facendo la doccia. Ad accorgersi dell'accaduto, un vicino di casa che ha dato l'allarme e avvisato il padre.Tragedia a, dinamica non chiara Nessuno li ha visti cadere, nessuno li ha sentiti urlare. A ...

