Battisti | l' ex terrorista ammette davanti al pm i 4 omicidi

Cesare Battisti davanti ai giudici. Comincia la battaglia legale dell'ex terrorista : «L'ergastolo non è applicabile» : Cesare Battisti ha raccontato che era in Bolivia per «un progetto di scrittura di un libro», quando è stato intercettato dall'Interpol ed è stato riportato in Italia: deve scontare una sentenza di ...

‘Il caso Cesare Battisti’ - Paolo Manzo racconta il terrorista più ricercato d’Italia : Un terrorista condannato in via definitiva per quattro omicidi compiuti negli anni Settanta, che è riuscito a evitare per ben quarant’anni il carcere, fuggendo all’estero e finendo per ottenere asilo politico in Brasile. Paolo Manzo mette la parola “fine” a una delle vicende che più hanno fatto discutere l’Italia con ‘Il caso Cesare Battisti’, il libro-inchiesta edito da Paesi Edizioni che racconta la storia del terrorista più ricercato ...