Verbania | famiglia travolta da un’auto mentre passeggiava sul marciapiede | un morto e tre

(Di domenica 24 marzo 2019) Unastava passeggiando suldirigendosi verso il centro città dopo aver cenato fuori quando un’auto ha sbandato e li ha travolti. È successo sabato sera nel centro di Intra, frazione diche si affaccia sul lago Maggiore: Gianni Agosti, 54 anni, èdue donne di 58 e 34 sono ricoverate in ospedale a Novara in gravi condizioni assieme ad un bambino di 20 mesi che non è in pericolo di vita. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Stampa, alla guida dell’auto c’era un ragazzo di 24 anni che, ancora sotto choc, è stato fermato.La vittima, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, stava camminando sulche costeggia il ponte di via Vittorio Veneto, in direzione centro, dopo aver cenato fuori con la compagna, la nuora e il bambino di questa. L’auto che li ha travolti, una Ford, ha imboccato la discesa del ponte, ...

