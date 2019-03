Usa, rapporto Mueller 'assolve' Trump

Il ministro della Giustizia Usa Barr, ha consegnato al Congresso le conclusioni principali deldel procuratore speciale per il "Russiagate", Robert. Dal, emerge la "totale e completa assoluzione" di, dice la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders citata dai media Usa.Nelnon ha rinvenuto collusioni fra la campagna die la Russia,ma non lo esonera dall'ostruzione alla giustizia. Per Giuliani ilè "migliore di quanto mi aspettassi".(Di domenica 24 marzo 2019)