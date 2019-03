Ucraina | 21enne sgozza la figlia di 3 settimane | la suocera | ' Era gelosa di suo marito'

Ucraina - 21enne sgozza la figlia di 3 settimane : 'Era gelosa di suo marito' : Ha ucciso la creatura che qualche settimana prima aveva messo alla luce e tutto questo per gelosia nei confronti di suo marito. La terribile storia proviene dall' Ucraina , dove una giovane mamma ventunenne ha sgozza to la sua bimba di tre settimane tagliandole la gola all'interno della propria abitazione nella città di Rivne. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, la donna avrebbe approfittato del fatto che il proprio compagno si ...

Ucraina - autista la fa scendere dal pullman : 21enne muore congelata : L'ennesima tragedia che riguarda la morte di una giovane ragazza, in questo caso di appena ventuno anni. L'episodio in questione, avvenuto nei giorni scorsi nel nord dell'Ucraina, si è verificato dopo che una studentessa, Iryna Dvoretska, è stata cacciata dall'autobus sul quale viaggiava per andare a trovare sua madre in ospedale. Secondo quanto si apprende dal noto sito Fanpage.it, infatti, la ragazza non era munita di biglietto e per questa ...