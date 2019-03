Ucraina | 21enne sgozza la figlia di 3 settimane | ' Era gelosa di suo marito'

Ucraina - autista la fa scendere dal pullman : 21enne muore congelata : L'ennesima tragedia che riguarda la morte di una giovane ragazza, in questo caso di appena ventuno anni. L'episodio in questione, avvenuto nei giorni scorsi nel nord dell'Ucraina, si è verificato dopo che una studentessa, Iryna Dvoretska, è stata cacciata dall'autobus sul quale viaggiava per andare a trovare sua madre in ospedale. Secondo quanto si apprende dal noto sito Fanpage.it, infatti, la ragazza non era munita di biglietto e per questa ...