Serie A Femminile – Festa Juventus davanti ad un Allianz Stadium gremito | Pedersen stende

sportfair

(Di domenica 24 marzo 2019) Il big match della 19ª Giornata diva alla: le bianconere,ad un, battono la Fiorentina per 1-0 grazie al gol diGli uomini riposano per la pausa dedicata alla Nazionale e allora sono le donne a prendersi i riflettori del pomeriggio calcistico della domenica. L’risulta tutto esaurito, anche se in campo non c’è Cristiano Ronaldo, ma la contropartedellache scende in campo nel 19° turno dellaA donne. Di scena il big match fra, capolista, e Fiorentina seconda ad 1 solo punto di distacco: sfida che con 4 giornate al termine mette in palio punti pesantissimi per lo scudetto.ad una splendida cornice di pubblico, favorita dalla gratuità del biglietto e dalla concessione della società bianconera di mettere loa disposizione, lasi ...

gmvalenza : Oggi alle 15 l’@Inter femminile può conquistare la promozione in serie A senza mai perdere e con 5 giornate di anti… - SkySport : ???? #SerieAFemminile ?? #JuveFiorentina 1-0 ? #Pedersen (39’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport Uno e #SkySport S… - ASRomaFemminile : Finora abbiamo segnato 40 gol in campionato, ma quali sono i nostri 5? migliori marcatori in Serie A? Scoprilo nel… -