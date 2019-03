Roma | rogo a impianto smaltimento rifiuti di Rocca Cencia Amministratore Ama

Roma - un altro autobus in fiamme. Codacons : 'E' il 59esimo rogo nell'era Raggi' : Un nuovo autobus in fiamme a Roma : un mezzo della linea 69 è andato a fuoco in Piazzale Clodio la notte scorsa. Si tratta del quarto incendio scoppiato da inizio anno su un bus della capitale, e del ...

Rogo tossico dal campo nomadi di Castel Romano - residenti barricati in casa : Notte d'inferno al per un maxi Rogo che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco di Pomezia per oltre 8 ore. Le fiamme sono divampate poco prima delle 20 di giovedì e hanno ridotto in cenere un enorme ...