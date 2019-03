Roma | Ranieri e i fatti dopo le parole

Roma - rissa Dzeko-El Shaarawy : Ranieri punisce solo il faraone : Roma rissa DZEKO EL SHARAAWY – Gravissimo il fatto accaduto tra il primo e secondo tempo della partita tra Spal e Roma. Non si placano dunque gli animi dopo l’esonero di Di Francesco e Ranieri si è trovato subito in una brutta situazione. In occasione della partita di campionato persa contro la Spal, ci sarebbe […] L'articolo Roma, rissa Dzeko-El Shaarawy: Ranieri punisce solo il faraone proviene da Serie A News Calcio - ...

Roma - Schick : 'L'addio di Monchi ha sorpreso tutti. Ranieri sta ripulendo l'ambiente' : In tutto il mondo gli allenatori lasciano le squadre. Vedremo ora cosa cambierà. Dobbiamo andare avanti fino alla fine della stagione, poi vedremo in che direzione vorrà andare il club", ha concluso.

UMBERTO RANIERI - MORTO ARTISTA DI STRADA/ Roma - la pista dell'aggressione omofoba : UMBERTO RANIERI era stato aggredito con un pugno a Roma domenica: è MORTO l'ARTISTA di STRADA 53enne di origini abruzzesi. Caccia ai responsabili

Aggredito con un pugno a Roma - morto l'artista abbruzzese Umberto Ranieri : Non ce l'ha fatta Umberto Ranieri. E' morto l'artista 53enne di origini abruzzesi colpito domenica sera con un violento pugno al volto a Largo Preneste, alla periferia di Roma. L'uomo...

Paglieta. Morto l’artista Umberto Ranieri : picchiato a morte a Roma : Non ce l’ha fatta Umberto Ranieri. L’artista abruzzese di 53 anni era stato picchiato domenica sera in Largo Preneste a

Roma - morto il pittore Umberto Ranieri : era stato colpito con un pugno in strada. I carabinieri cercano un gruppo di giovani : Un pugno in pieno volto, dato all’improvviso, lo aveva mandato in coma. Oggi il pittore Umberto Ranieri, 53 anni, di origini abruzzesi, è morto in un ospedale di Roma. non aveva mai ripreso conoscenza e i medici avevano giudicato il coma irreversibile. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo quanto ricostruito finora, l’artista stava parlando a largo Preneste, alla periferia della Capitale, con alcuni giovani e uno di questi, ...

UMBERTO RANIERI - PITTORE AGGREDITO A Roma/ Il padre : "Difficile che si salvi" : ROMA, PITTORE UMBERTO RANIERI AGGREDITO e preso a pugni in largo Preneste: il padre dice che è gravissimo e lotta tra la vita e la morte.

Roma - nervi tesi dopo la Spal : lo sfogo di Ranieri nello spogliatoio : Roma - Uno sfogo durissimo, a voce alta, inequivocabile. La sconfitta con la Spal a Ferrara ha fatto male a Claudio Ranieri, che però prima di presentarsi ai microfoni e manifestare quella rabbia, l'...

Roma - Ranieri lancia l’allarme dopo il ko con la Spal : “senza Champions - molti giocatori cambieranno aria” : L’allenatore della Roma ha commentato con amarezza il ko subito contro la Spal, paventando molti addii in caso di mancata qualificazione in Champions Situazione delicata in casa Roma, la sconfitta della Spal complica particolarmente la corsa verso la zona Champions dei giallorossi, incapaci di sfruttare lo scontro diretto tra Milan e Inter. Filippo Rubin/LaPresse Un 2-1 difficile da digerire per Ranieri, che ha lanciato ...

Delusione Ranieri : “Spal da squadra - la Roma no” : Claudio Ranieri arriva in sala stampa rigido e con una smorfia che gli incornicia il volto. Gli viene chiesto perche' questa Spal ha sorpreso la Roma. "Sorpresi sul campo - la replica veloce dell'allenatore - ma non nella preparazione tattica. Sapevamo tutto dei nostri avversari: pur sapendolo non siamo stati in grado di fermarli. La squadra di Semplici e' stata determinata, producendo buone geometrie. Ha giocato di squadra". Mentre la Roma...? ...

