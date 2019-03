Roma | esplosione in una villetta nelle campagne di Frascati | morti padre e figlio

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) Il boato è stato sentito in tutta la zona dei Castellini. Verso le 21:15 di sabato, unadi due piani – situatatra Vermicino e– è stata completamente distrutta da un’. L’edificio si trovava in via Macchia dello Sterparo 108, una stradina stretta circondata da alberi, a ridosso della ferrovia e del laboratorio di fisica nucleare dell'Enea. Subito dopo lo scoppio, si sono alzate delle alte fiamme, visibili a molti chilometri di distanza. Immediatamente è stato dato l’allarme dai vicini di casa, che si sono riversati in strada. Sul posto sono arrivati i pompieri con quattro squadre, oltre che alcune ambulanze del 118. Una volta domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno iniziato a scavare tra i resti dell’abitazione crollata, con dei mezzi speciali, utili alla ricerca dei dispersi rimasti sotto le macerie. Dopo poco tempo sono stati ...

